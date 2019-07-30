Polêmica com Bolsonaro: ex-delegado do ES incinerou pai de presidente da OAB

Aline Nunes - interina





O ex-delegado do Estado Claudio Guerra foi o responsável por incinerar o corpo de Fernando Augusto Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Apontar a autoria do crime, ocorrido em 1974, é uma resposta à provocação que o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta segunda-feira, ao dirigente da Ordem.

* Anteriormente, o Gazeta Online havia informado que Claudio Guerra foi o responsável por matar Fernando Augusto, mas a informação foi publicada equivocadamente. No livro escrito por Guerra, ele afirma que incinerou o corpo de Fernando — que havia sido morto por outra pessoa.

Revelação

Bolsonaro disse que, se Felipe quisesse, um dia poderia contar a ele a verdade sobre a morte do pai. Mas Guerra já fez isso. Em seu livro "Memórias de uma guerra suja", publicado em 2012, revelou que o corpo Fernando havia sido incinerado, ou seja, queimado em uma usina de açúcar de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ditadura militar

Guerra era delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do Espírito Santo durante a ditadura militar e, após se tornar pastor, assumiu a responsabilidade pela morte de dezenas de desaparecidos políticos que lutavam contra o regime.

Tem explicação?

Este vídeo pode te interessar

Após a declaração de Bolsonaro, Felipe recorreu ao STF para que o presidente da República explique a morte de Santa Cruz.

A Gazeta integra o Saiba mais