PMV denuncia violação de ossário de cemitério à polícia

Vitória
Publicado em 05/07/2019 às 15h57
Atualizado em 30/09/2019 às 06h40
Funcionários da Central de Serviços fizeram reparos nesta manhã no ossário de Maruípe, que é coberto por uma laje de concreto. Crédito: PMV
A coluna informa na edição de hoje (5) em A GAZETA que o ossário do Cemitério de Maruípe está quebrado e que no local moradores têm sentido mau cheiro e visto urubus. Mas a Prefeitura de Vitória esclarece que o depósito de ossos do Cemitério Boa Vista foi alvo da ação de vândalos e denunciou o caso à polícia.

De acordo com a PMV, foi feito um primeiro levantamento na manhã de hoje e não houve indícios  de  furto, mas mesmo assim a administração municipal entende que ocorreu um crime contra o patrimônio público municipal.

"Nenhum osso fica exposto no local, que é limpo e capinado periodicamente. Também não há presença de urubus nem mau cheiro", disse o secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Nathan Medeiros.


