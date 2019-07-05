PMV denuncia violação de ossário de cemitério à polícia

A coluna informa na edição de hoje (5) em A GAZETA que o ossário do Cemitério de Maruípe está quebrado e que no local moradores têm sentido mau cheiro e visto urubus. Mas a Prefeitura de Vitória esclarece que o depósito de ossos do Cemitério Boa Vista foi alvo da ação de vândalos e denunciou o caso à polícia.
De acordo com a PMV, foi feito um primeiro levantamento na manhã de hoje e não houve indícios de furto, mas mesmo assim a administração municipal entende que ocorreu um crime contra o patrimônio público municipal.
"Nenhum osso fica exposto no local, que é limpo e capinado periodicamente. Também não há presença de urubus nem mau cheiro", disse o secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Nathan Medeiros.
