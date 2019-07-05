Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

PMV denuncia violação de ossário de cemitério à polícia

Públicado em 

05 jul 2019 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Funcionários da Central de Serviços fizeram reparos nesta manhã no ossário de Maruípe, que é coberto por uma laje de concreto. Crédito: PMV
A coluna informa na edição de hoje (5) em A GAZETA que o ossário do Cemitério de Maruípe está quebrado e que no local moradores têm sentido mau cheiro e visto urubus. Mas a Prefeitura de Vitória esclarece que o depósito de ossos do Cemitério Boa Vista foi alvo da ação de vândalos e denunciou o caso à polícia.
De acordo com a PMV, foi feito um primeiro levantamento na manhã de hoje e não houve indícios  de  furto, mas mesmo assim a administração municipal entende que ocorreu um crime contra o patrimônio público municipal.
"Nenhum osso fica exposto no local, que é limpo e capinado periodicamente. Também não há presença de urubus nem mau cheiro", disse o secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Nathan Medeiros.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados