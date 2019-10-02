PMs são agredidos por colocarem ordem em Brejetuba

Um caso em que a PM foi acionada para colocar a ordem em Brejetuba, no último dia 28, viralizou em grupos de WhatsApp. Policiais do 14º Batalhão (Ibatiba) foram agredidos quando faziam a detenção de um homem que não deixava os militares realizarem os trabalhos. A situação ocorreu durante uma festa. A via, no centro da cidade, estava obstruída e, segundo o Boletim Unificado da PM, nela estavam pessoas e veículos que prejudicavam o ir e vir.



Quando os PMs chegaram, um homem começou a gritar e, segundo a ocorrência, dizia que os “policiais eram doidos, que não sabem trabalhar e que ficam de papinho. Só atrapalham o trânsito”. Ele ainda teria dito: “Vaza daqui”.

Os policiais alegaram que argumentaram com o homem e que estavam fazendo o trabalho de restabelecer a ordem. Segundo a ocorrência, esse indivíduo voltou a gritar e, por conta disso, os militares fizeram uma revista pessoal nele. Os PMs perguntaram o porquê de ele continuar gritando as mesmas coisas, mas o abordado só continuava a repetir as ofensas.

Com o homem nada de ilegal foi encontrado, e a PM pediu a identidade dele. No entanto, ele continuou a gritar com os policiais e apontou o dedo para o cabo que estava na ocorrência, proferindo ainda ofensas à equipe, o que levou à voz de prisão. Só que o indivíduo não aceitou.

Em seguida, os policiais tentaram usar algemas para deter o homem, mas ele resistiu, agrediu os militares e, então, os PMs usaram a força para contê-lo. Os policiais caíram no chão e toda a a confusão era acompanhada por uma grande aglomeração de pessoas ao redor, que só filmavam ou faziam comentários jocosos. Até garrafas de cerveja foram jogadas na equipe dos militares.

No hospital

Um guarda civil municipal da Serra deu apoio aos PMs para finalizar a ocorrência e imobilizar o homem que provocou a confusão. Esse cidadão foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova. O cabo foi o que mais sofreu e teve ser de levado ao PA de Brejetuba para atendimento médico, por causa de lesões corporais.

"Fake news"

Este vídeo pode te interessar

Ao longo desta quarta-feira, os vídeos da confusão proliferaram em grupos de WhatsApp - e como fake news. Foi informado que o episódio aconteceu em Cariacica e que era dito que o governo, “de forma covarde, colocou dois policiais para proteger a sociedade, que era prova da ausência do Estado e que o caso teria ocorrido em Cariacica”.

A Gazeta integra o Saiba mais