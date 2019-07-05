PM vai gerenciar crises com tecnologia de ponta

Monitoramento do Copom da Polícia Militar de São Paulo: tecnologia que ajuda no gerenciamento de crises. . Crédito: Divulgação

A Polícia Militar vai gastar R$ 176 mil na compra de um sistema de video wall com nove monitores de 55 polegadas ultrafino. A nova tecnologia vai permitir à Diretoria de Inteligência (Dint) e à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da corporação fazer o gerenciamento de crises (greves, distúrbios, bloqueios, paralisações, passeatas, eleições).



Mais agilidade



Os equipamentos digitais para o monitoramento de crises vão facilitar, por exemplo, o corte de imagens de câmera por câmera ou com cada tela exibindo a imagem das câmeras com as ações mais relevantes.

Comando hi-tech

No segundo lote do edital de licitação está prevista a compra de um sistema de video wall, com seis monitores de 49 polegadas ultrafino, para a sala de reunião do Alto-Comando da PM. O valor máximo previsto para esta concorrência é de R$ 136 mil.

Missão dada...

Titular da Delegacia de Homicídios da Serra, o delegado Rodrigo Sandi Mori foi abordado dia desses por uma senhora, quase fã, que lhe entregou um bilhete numa padaria em Vitória. “Vejo o senhor sempre na TV e nos jornais. Estou denunciando um ponto de venda de drogas no meu bairro.”

Está no sangue

De um observador da cena política: “O deputado Sérgio Majeski não consegue ser governista nem por um minuto; e Dary Pagung não consegue ficar um segundo na oposição”.

Xeque-mate

O governador Casagrande não tem escolha: vai ter que “trair” seu partido, o PSB – que é contra a reforma da Previdência –, para aprová-la aqui no Estado.

Generosidade

Nem tudo está perdido. Um vendedor de coco na Praça do Ciclista, em Itaparica, Vila Velha, oferece colheres limpas para quem quiser comer a polpa da fruta que acabou de descascar. Tudo limpinho. Faz o maior sucesso.

Decolando

Será na primeira quinzena de setembro, em data a ser definida, a inauguração do FindesLab, que substitui o finado restaurante giratório.

Fazer o bem...

Funcionários da Assembleia fizeram uma vaquinha para ajudar um vendedor de doces que frequenta a Ales. O moço ficou 20 dias internado num hospital e perdeu grande parte do seu faturamento mensal.

...Faz bem

O ambulante quis até deixar um cheque como garantia de empréstimo, mas os servidores da Assembleia não quiseram – disseram que foi doação.

Fora isso...

O repórter pergunta ao candidato no concurso público: “A prova estava difícil?”. A resposta: “Não, a prova estava fácil. Difícil estava achar as respostas...”

O filho problema

O cargo não existe na estrutura político-administrativa do país, mas o fato é que Carlos Bolsonaro, o Carluxo demolidor de ministros, é o único vereador federal no Brasil.

Rodízio no poder

Enivaldo dos Anjos (PSD) completa meio ano de liderança do governo. Conforme anunciou há alguns meses, vai sugerir ao governador sua substituição por outro líder.

Falta de visão

A Câmara de Vila Velha aprovou uma lei que pretende reduzir a poluição visual na cidade. Aliás, essa limpeza foi promessa de campanha de Max Filho, mas, pelo visto, o prefeito não viu nada.

Nas nuvens

A deputada Lauriete ficou toda orgulhosa por ter sido convidada para uma viagem a SP no avião presidencial. Ela postou até foto nas redes sociais. Isso é muito importante, porque... Por que mesmo, gente?

Fantasma de 50

A seleção brasileira tem obrigação de vencer o Peru hoje na final da Copa América. Se perder o título em pleno Maracanã, vai ficar na história como Maracanaço II.

Alô, eleitor!

Este vídeo pode te interessar

Com uma Assembleia cheia de policiais civis e militares, passa alguma reforma da Previdência aqui?

A Gazeta integra o Saiba mais