Pichador ataca de novo no ES: agora, a favor de Exu e de drogas pesadas

O muro com as pichações e depois sendo repintado por servidor da prefeitura Crédito: Prefeitura de Dores do Rio Preto/Divulgação

Ele atacou de novo. Um muro de uma propriedade rural no interior do município de Dores do Rio Preto apareceu novamente pichado com mensagens com apologia a drogas pesadas e com menções a Exu. Até o placar de 7 x 1, o da vitória histórica da seleção da Alemanha sobre a do Brasil, na Copa de 2014, entrou no pacote da pichação.

Nesta segunda-feira (24), o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (Cidadania), mais uma vez teve que enviar uma equipe da prefeitura para apagar as pichações.

“Soube das pichações na sexta-feira e mandamos apagar tudo. Já perdi até as contas de quantas vezes isso aconteceu”, lamenta Ninho. “Já denunciamos outras vezes ao Ministério Público Estadual e à Polícia Federal . Parece que aqui nazismo não é crime”, protesta.

O artigo 20 da Lei 7.716/89, de Combate ao Racismo , diz: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa".

E no seu parágrafo primeiro prevê: "Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa".