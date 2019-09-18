Bandidos fazem ameaça em pichação de muro em bairro da Serra

Em Campinho da Serra II, pichação em muro revela ameaça e assusta moradores Crédito: Ricardo Medeiros

A ousadia de criminosos persiste e, mais uma vez, uma pichação com ameaça estampa muro de bairro na Serra. Agora, a frase intimidadora foi pintada em Campinho da Serra II, e alerta que ladrão, por ali, morre. Apesar de sugerir uma eventual proteção a quem é da comunidade, a população tem medo dos que estão por trás da coação.

Com alguns erros de português, a pichação adverte que, 'se roubar morador, vai morrer!'. Uma moradora, que prefere não se identificar, diz que há uma sentimento de indignação das pessoas ao ver a pichação que, segundo ela, já está há muitos meses registrada no muro do bairro. Em outro ponto da mesma região, o proprietário do terreno cobriu a frase com uma demão de tinta, mas em um trecho a ameaça continuou.

Ela disse também que algumas pessoas até cogitaram acionar a empresa que presta serviço para a prefeitura pintando meios-fios, para cobrir a pichação , mas desistiram. "Quem iria querer chamar? A gente sabe que muitos por aí morrem pela boca", observa a moradora, numa referência a vítimas de homicídio que fizeram denúncias.

O capitão Wellington Sotele Costa, comandante da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar , responsável pelo policiamento da região, se surpreendeu com a informação sobre a ameaça pichada no muro. Ele disse que nesta quarta-feira (18) esteve pessoalmente no bairro, para acompanhar uma atividade teatral em escola municipal, e que não foi abordado por nenhum morador com queixas sobre a situação.

Sotele ressalta que a companhia tem feito um trabalho sistemático nos cerca de 30 bairros sob o seu comando, realizando ações preventivas em escolas e unidades de saúde, numa tentativa de aproximação com a comunidade e, ao mesmo tempo, mostrando que a Polícia Militar está presente nas ruas.

"E, nessa atuação, não temos recebido qualquer informação de problemas fora do normal naquela região", assegura. O capitão afirma que os indicadores de homicídio têm reduzido, bem como os de crimes contra o patrimônio. O que mais incomoda a população no momento, segundo Sotele, é furto e roubo de celular.

"E não é raro que o infrator seja o mesmo que a gente já prendeu várias vezes, mas porque, em tese, é um crime de menor potencial, não fica preso. Vai para audiência de custódia e, em menos de 24 horas, está nas ruas novamente. Ele é solto e continua cometendo o crime. Mas isso ultrapassa os limites da nossa atuação; é a legislação e não nos cabe decidir quem vai ficar preso ou solto", observa o capitão.

Sotele diz que vai fazer contato com a Prefeitura da Serra para que, ainda nesta quinta-feira (19), a pichação seja coberta em Campinho da Serra.