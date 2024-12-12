Pescou, registrou e liberou o peixe: no ES, isto não é história de pescador

Marlim, peixe de bico muito presente na costa capixaba Crédito: César Sartório

Pelo menos 100 pescadores vão participar, a partir desta sexta-feira (13), do Torneio de Peixe de Bico, competição válida pela 56ª Temporada de Pesca Oceânica do Iate Clube do Espírito Santo (Ices). Curiosamente, mesmo sendo uma disputa pela captura de peixes, o mar capixaba está para eles - vivos e preservados.

É que todos os peixes de bico capturados nos torneios do Ices são liberados, respeitando os princípios da pesca esportiva sustentável. Essa prática, segundo o clube náutico, utiliza anzois circulares, que não danificam os órgãos internos dos peixes, permitindo sua rápida recuperação. Estudos da The Billfish Foundation confirmam que esses peixes voltam a se alimentar no mesmo dia da soltura, garantindo sua preservação.

TEMPORADA DE PESCA

A primeira largada, no dia 19 de outubro, marcou o início dos Torneios Costa Brasil e Oceano. Agora, todas as atenções se voltam para o tradicional Torneio de Peixe de Bico, que será realizado em três etapas, até 22 de dezembro.

Além de pescadores capixabas, o Ices espera a participação de competidores, divididos em mais de 20 equipes, de Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

"A última temporada de pesca registrou números históricos, com mais de 300 peixes de bico capturados e liberados, consolidando Vitória como um dos principais destinos da pesca esportiva no Brasil”, explica o Comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira.

Todos os peixes de bico capturados nos torneios do Iate Clube são liberados Crédito: César Sartório

Com quase oito décadas de história, o clube se consolidou como um autêntico berço de campeões na pesca esportiva. Um exemplo emblemático é o recorde mundial registrado em 1992 por Paulo Roberto Amorim , com a captura do maior marlim-azul já pescado no mundo: impressionantes 636 kg e 4,62 metros de comprimento.

Na temporada anterior, 2023/2024, o Torneio de Peixe de Bico alcançou números considerados impressionantes, com 304 peixes liberados, sendo 301 marlins-brancos e três sailfish. A marca de mais de 100 exemplares por etapa reforça a relevância da costa capixaba no cenário mundial da pesca esportiva.

VITÓRIA, O POINT DA PESCA

Julio Silbermann, diretor de pesca do Ices, explica que em Vitória é comum ter expedições com mais de 10 marlins-brancos em um único dia, o que atrai equipes de todo o Brasil em busca dessa experiência.