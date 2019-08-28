Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Pesca irregular: rede de quase 2 km é apreendida na Baía de Vitória

Vitória
Publicado em 28/08/2019 às 21h30
Atualizado em 29/09/2019 às 16h46
Material irregular de pesca apreendido pela fiscalização na Baía de Vitória. Crédito: Divulgação
Material irregular de pesca apreendido pela fiscalização na Baía de Vitória. Crédito: Divulgação

Na noite desta terça-feira (27), uma ação conjunta da Polícia Federal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) resultou na apreensão de duas redes de pesca irregulares na Baía de Vitória, região de Camburi.

Uma delas, por incrível que pareça, tinha a extensão aproximada de dois mil metros. Foram abordados três embarcações e autuados quatro pescadores em situação irregular.

O que é permitido

"Rede de arrasto, rede de espera, rede de malho, nada disso é permitido na Baía de Vitória", adverte o secretário de Meio Ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain. "Só é permitido pesca com anzol."

Segundo o secretário, essas redes causam danos ambientais sérios. "São extremamente danosas para as nossas tartarugas marinhas, para os animais marinhos que estão em extinção. Tem o famoso baloar camarão, em que o cara sai arrastando tudo o que vê. E aí separa os camarões e joga o resto fora. É um negócio criminoso que já passou da hora de acabar".

A Gazeta integra o

Saiba mais
luiz emanuel zouain

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.