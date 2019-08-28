Pesca irregular: rede de quase 2 km é apreendida na Baía de Vitória

Na noite desta terça-feira (27), uma ação conjunta da Polícia Federal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) resultou na apreensão de duas redes de pesca irregulares na Baía de Vitória, região de Camburi.
Uma delas, por incrível que pareça, tinha a extensão aproximada de dois mil metros. Foram abordados três embarcações e autuados quatro pescadores em situação irregular.
O que é permitido
"Rede de arrasto, rede de espera, rede de malho, nada disso é permitido na Baía de Vitória", adverte o secretário de Meio Ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain. "Só é permitido pesca com anzol."
Segundo o secretário, essas redes causam danos ambientais sérios. "São extremamente danosas para as nossas tartarugas marinhas, para os animais marinhos que estão em extinção. Tem o famoso baloar camarão, em que o cara sai arrastando tudo o que vê. E aí separa os camarões e joga o resto fora. É um negócio criminoso que já passou da hora de acabar".
