Pesca irregular: rede de quase 2 km é apreendida na Baía de Vitória

Na noite desta terça-feira (27), uma ação conjunta da Polícia Federal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) resultou na apreensão de duas redes de pesca irregulares na Baía de Vitória, região de Camburi.



Uma delas, por incrível que pareça, tinha a extensão aproximada de dois mil metros. Foram abordados três embarcações e autuados quatro pescadores em situação irregular.



O que é permitido



"Rede de arrasto, rede de espera, rede de malho, nada disso é permitido na Baía de Vitória", adverte o secretário de Meio Ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain. "Só é permitido pesca com anzol."