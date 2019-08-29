Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Pesca irregular: rede de quase 2 km é apreendida na Baía de Vitória

Públicado em 

28 ago 2019 às 21:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Material irregular de pesca apreendido pela fiscalização na Baía de Vitória. Crédito: Divulgação
Na noite desta terça-feira (27), uma ação conjunta da Polícia Federal, Ibama e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) resultou na apreensão de duas redes de pesca irregulares na Baía de Vitória, região de Camburi.
Uma delas, por incrível que pareça, tinha a extensão aproximada de dois mil metros. Foram abordados três embarcações e autuados quatro pescadores em situação irregular.
O que é permitido
"Rede de arrasto, rede de espera, rede de malho, nada disso é permitido na Baía de Vitória", adverte o secretário de Meio Ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain. "Só é permitido pesca com anzol."
Segundo o secretário, essas redes causam danos ambientais sérios. "São extremamente danosas para as nossas tartarugas marinhas, para os animais marinhos que estão em extinção. Tem o famoso baloar camarão, em que o cara sai arrastando tudo o que vê. E aí separa os camarões e joga o resto fora. É um negócio criminoso que já passou da hora de acabar".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

luiz emanuel zouain
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados