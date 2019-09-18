Pedágio na Terceira Ponte bate recorde em julho

Movimento no pedágio da Terceira Ponte. Crédito: Gazeta Online

Julho, período das férias escolares, foi o melhor mês de arrecadação da Terceira Ponte neste ano. Pagaram pedágio na via 1.382.760 veículos, sendo que 1.196.187 foram automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos. A segunda categoria de veículos que mais passou foi a de motocicletas, motonetas e bicicletas a motor: 151.523. A receita da Rodosol com o pedágio chegou a R$ 2,577 milhões.



Faturando alto



A praça do pedágio, de janeiro a julho deste ano, já arrecadou R$ 17.174 milhões. Para efeito de comparação, o valor é 5,1 vezes maior do que o arrecadado no jogo Flamengo x Santos, com 62.510 pagantes e renda bruta de R$ 3.328.051.

Crise no PPS

A base do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) na Câmara está em guerra. Ontem, os vereadores Denninho Silva e Leonil partiram para o ataque ao “colega” Vinícius Simões.

Tratou

O saneamento básico avançou em Vitória, uma das quatro cidades do Brasil que teve o maior crescimento de coleta e tratamento de esgoto entre 2013 e 2017.

Ganhou

No período, o índice passou de 60,37% para 76,48% da população com acesso à coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil, que premiou a capital capixaba.

O entupimento

Por falar nisso, o excesso de gorduras nas redes de esgoto responde pela maior parte – cerca de 60% – da demanda por desobstrução no município da Serra.

A causa

Os dados são da Ambiental Serra, que recentemente, num trabalho de desobstrução, em um único ponto no Bairro Feu Rosa retirou da rede uma média de 25 quilos da combinação gordura, cabelo e outros itens, como esponja de banho e de cozinha.

Troco valorizado

Cinema de arte em Vitória está dando um ingresso de cortesia a quem levar R$ 50 em cédulas de R$ 5 ou de R$ 2 ou moedas de R$ 1 ou R$ 0,50.

2020 chegou

A eleição para a diretoria da Associação de Moradores de Jardim da Penha mostra de maneira muito enfática que os partidos e os políticos ainda têm a velha prática de tutelar os movimentos sociais.

2020 chegou 2

Todas as quatro chapas, à direita e à esquerda, estão aparelhadas e servindo de alavanca para candidatos nas próximas eleições. A eleição para a Amjap é neste sábado.

Ah, bom

Adversários políticos de Theodorico Ferraço (DEM) no Sul do Estado chegaram a comemorar o afastamento do deputado da Assembleia por 40 dias. A coisa só acalmou quando foi esclarecido que o afastamento é por motivo de saúde.

Eleição à vista

O TRE-ES iniciou a preparação para o envio das urnas eletrônicas e de lona que serão utilizadas na escolha dos próximos conselheiros tutelares de todo o Estado. A votação, no próximo dia 6 de outubro, é facultativa.

Silêncio no hotel

Um hotel de Colatina foi condenado pela Justiça a pagar R$ 14 mil ao Ecad por direitos autorais de músicas tocadas nos seus quartos. O hotel recorreu.

Alô! Alô!

Quem liga para o Cartório do 1º Ofício de Vila Velha é orientado a ligar para outro número. O problema é que nesse novo número ninguém atende.

Joga nas três

Além de policial militar reformado, o vereador PM Chico Siqueira atua como guia turístico em Vila Velha.

Inglês em debate

Nesta sexta e sábado, na Faculdade Saberes, a professora Telma Gimenez, da Universidade de Londrina (PR), vai dar palestra para professores de Inglês das redes pública e particular. O tema: “Dando força ao ensino de inglês numa sociedade globalizada”.

Miserê na Ufes

Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, todas as bolsas que estavam desocupadas foram recolhidas. Já as que se tornaram vagas, devido à conclusão da dissertação ou tese, estão bloqueadas, o que impede a chamada de novos bolsistas.

Campanha na Findes

Egídio Malanquini, pré-candidato à presidência da Findes, botou o pé na estrada. Ele se reuniu com 26 sindicatos e algumas instituições, como a OAB/ES, para mostrar o seu programa de gestão.

Alô, Bolsonaro!

A culpa é do salário-mínimo?

