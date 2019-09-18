Leonel Ximenes

Pedágio na Terceira Ponte bate recorde do ano

A receita da Rodosol com o pedágio chegou a R$ 2,577 milhões

Publicado em 17 de setembro de 2019 às 21:45 - Atualizado há 6 anos

Passaram pelo pedágio, em julho, 1.382.760 veículos. Crédito: Vitor Jubini

Julho, mês das férias escolares, foi o melhor mês de arrecadação da Terceira Ponte neste ano. Pagaram pedágio na via 1.382.760 veículos, sendo que 1.196.187 foram automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos. A segunda categoria de veículos que mais passou foi a de motocicletas, motonetas e bicicletas a motor: 151.523. A receita da Rodosol com o pedágio chegou a R$ 2.577 milhões.

A praça do pedágio, de janeiro a julho deste ano, já arrecadou e R$ 17.174 milhões. Para efeito de comparação, o valor é 5,1 vezes maior do que o arrecadado no jogo Flamengo x Santos, com 62.510 pagantes e renda bruta de R$ 3.328.051.

