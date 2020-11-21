Pazolini gasta dinheiro com pesquisas e militantes; Coser, com adesivos

Coser conseguiu R$ 7 mil de financiamento coletivo; Pazolini não tem esse tipo de ajuda Crédito: Dvulgação

A campanha do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, tem gastado com pesquisa e até mesmo com militância, algo que o petista João Cose r não o fez até o momento, mas já pagou milhares de reais com adesivos. Segundo o último relatório financeiro do primeiro colocado no primeiro turno, foram pagos R$ 25 mil, com dinheiro público, do fundo eleitoral, para medir o desempenho dele na fase final do processo eleitoral.

O gasto poderá ser maior com o levantamento, uma vez que a despesa contratada foi de R$ 75 mil, havendo, portanto, mais R$ 50 mil para serem pagos. Não é detalhado no balancete o tipo de pesquisa e muito menos o tamanho dela para justificar esse valor.

Chama atenção ainda que o republicano tem investido recursos no pagamento da militância. A despesa contratada para esse fim e para mobilização de rua já chega a R$ 76.062,45, enquanto Coser não precisou registrar nenhum tipo de gasto desse gênero.

O petista conseguiu recurso por financiamento coletivo, com R$ 7.028 arrecadados, enquanto Pazolini não obteve êxito nessa modalidade, segundo o balancete da campanha.