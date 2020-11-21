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Leonel Ximenes

Pazolini gasta dinheiro com pesquisas e militantes; Coser, com adesivos

Maior parte do recurso dos dois candidatos é proveniente do fundo eleitoral (dinheiro público)

Públicado em 

21 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Coser conseguiu R$ 7 mil de financiamento coletivo; Pazolini não tem esse tipo de ajuda
Coser conseguiu R$ 7 mil de financiamento coletivo; Pazolini não tem esse tipo de ajuda Crédito: Dvulgação
A campanha do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória, tem gastado com pesquisa e até mesmo com militância, algo que o petista João Coser não o fez até o momento, mas já pagou milhares de reais com adesivos. Segundo o último relatório financeiro do primeiro colocado no primeiro turno, foram pagos R$ 25 mil, com dinheiro público, do fundo eleitoral, para medir o desempenho dele na fase final do processo eleitoral.
O gasto poderá ser maior com o levantamento, uma vez que a despesa contratada foi de R$ 75 mil, havendo, portanto, mais R$ 50 mil para serem pagos. Não é detalhado no balancete o tipo de pesquisa e muito menos o tamanho dela para justificar esse valor.
Chama atenção ainda que o republicano tem investido recursos no pagamento da militância. A despesa contratada para esse fim e para mobilização de rua já chega a R$ 76.062,45, enquanto Coser não precisou registrar nenhum tipo de gasto desse gênero.

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O petista conseguiu recurso por financiamento coletivo, com R$ 7.028 arrecadados, enquanto Pazolini não obteve êxito nessa modalidade, segundo o balancete da campanha.
Coser, por sua vez, gastou R$ 28.362,50 com publicidade por adesivos, que foram pagos com dinheiro do fundo eleitoral (recurso público). As despesas com pessoal da campanha do petista estão orçadas em R$ 115.839, sendo que já foram efetivamente pagos R$ 52.839.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) João Coser Eleições 2020
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