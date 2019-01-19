Partido de Bolsonaro no Estado tem título protestado em cartório

Nem os dirigentes do partido no ES sabem o motivo do protesto do título. Crédito: Divulgação

Como é tradicional, a página de classificados de A GAZETA trouxe nesta sexta listas de títulos protestados em cartório. Mas um devedor em especial chamou atenção: o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Nem o presidente estadual da legenda, deputado federal Manato, soube precisar que dívida é essa que está sendo protestada.

A dívida

O vice-presidente, Amarildo Lovato, que ficou na presidência de julho de 2015 a novembro de 2018, calcula que o Partido Social Liberal no Estado esteja devendo entre R$ 60 e R$ 80 mil. “Pedimos ao TRE-ES um levantamento da nossa dívida e estamos esperando a resposta.”

A promessa

Segundo o dirigente, essa dívida foi contraída pelos antigos dirigentes do PSL antes de ele assumir a presidência. “Nunca usei uma gasolina, um café, um dinheiro do partido. Mas reconhecemos a dívida e vamos quitá-la”, promete. Lovato disse que nos últimos três anos fez a prestação de contas do partido à Justiça Eleitoral.

Nome sujo

Segundo o TRE-ES, a última prestação de contas julgada do PSL foi a de 2015. E foi determinada a devolução de R$ 4.490,07 por conta da não apresentação de justificativa do uso do dinheiro. Essa dívida foi encaminha para a AGU e se somará ao devido pelo partido, que está na dívida ativa.

Quintal de Minas?

O jornal popular mineiro “Supernotícia” trouxe ampla matéria ontem criticando a Prefeitura de Guarapari por ter proibido barracas (tendas) nas praias. Segundo o jornal, a proibição “irritou os mineiros”.

Casão vai suar

O governador Casagrande promete: vai correr hoje uma prova de 10 quilômetros entre Anchieta e Iriri.

Deu bandeira

Segunda, às 9h, em frente ao Teatro da Ufes, reitor e vice vão hastear a bandeira em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade de Travestis e Transexuais.

Vira sufoco

Um aviso: ônibus com ar-condicionado é bom e sempre é bem-vindo. Mas se circular lotado, como acontece hoje no sistema Transcol, não vai adiantar muito.

O poeta vai

Depois de 13 anos de trabalho na Biblioteca Pública Estadual, Sérgio Blank foi demitido ontem da Secult.

O poeta vem

Mas outra porta deve se abrir em breve para o poeta: existe um movimento para Blank ser eleito para uma cadeira na Academia Espírito-Santense de Letras.

Ainda chega a 200

O vereador de Laranja da Terra Gilson Gomes Filho teve a pachorra (como dizem os portugueses) de contar: a estrada que liga sua cidade a Itarana tem 187 buracos.

Os bárbaros atacam

O incêndio ocorrido na noite de quinta em Tabuazeiro pode ter sido criminoso, segundo ambientalistas. O fogo, além de destruir dois hectares de vegetação nativa e mudas, feriu gravemente um lagarto teiú.

O país da impunidade

Foi preso na terça-feira, em Cariacica, um vigilante que estuprava suas duas filhas. A primeira prisão dele ocorreu em 2012 por abusar de uma das meninas, na época com 12 anos. E sabem quanto tempo o criminoso ficou preso? Três meses!

O país da impunidade 2

O vigilante também já foi preso outras três vezes por porte ilegal de arma. Não é muito crime – dois deles bárbaros – para tão pouco tempo preso?





Os preferidos

O governo vai esperar a composição da mesa diretora para definir seu líder na Assembleia. Mas já estão cotados Marcelo Santos (PDT), Janete de Sá (PMN), Freitas (PSB) e Enivaldo dos Anjos (PSB).

Capixabismo na veia

Itaúnas neste fim de semana tem a Festa de São Benedito e São Sebastião, com grupos de Ticumbi, Reis de Bois, Jongo, Alardo e Roda de Capoeira.

Fã do prefeito

Um grupo de empresários de Colatina vai pagar passagem, hospedagem e alimentação para “Tigrão”, um ex-coletor de resíduos muito conhecido em Taubaté (SP). Ele manifestou o desejo de conhecer pessoalmente o prefeito Sérgio Meneguelli.

Bom coração

O ex-coletor chega no próximo sábado, de ônibus. Tigrão, que virá com a mulher e dois filhos, é famoso na cidade por passar de casa em casa recolhendo materiais para doar aos pobres.

Em duas semanas

A secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, já atendeu todos os conselhos do Estado ligados à Secretaria, grande parte dos movimentos negros, o movimento pop de rua e representantes dos programas de proteção a crianças, vítimas e testemunhas.

Alô, eleitor!

Se você não fez nada de errado, tem medo de ser investigado?