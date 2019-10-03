Leonel Ximenes
Papa recebe de presente livro lançado no Espírito Santo

"Devocionário a São José de Anchieta" foi organizado pelo ex-vice-reitor do santuário que fica no litoral sul do ES

Vitória
Publicado em 03/10/2019 às 14h57
Atualizado em 03/10/2019 às 15h05
Padre Bruno entrega ao papa Francisco o Devocionário de Anchieta,  santo que viveu e morreu no ES. Crédito:  Vatican Media
Padre Bruno entrega ao papa Francisco o Devocionário de Anchieta,  santo que viveu e morreu no ES. Crédito:  Vatican Media

O papa Francisco recebeu de presente no Vaticano, na semana passada, o livro "Devocionário a São José de Anchieta", organizado pelo padre  Bruno Franguelli, ex-vice reitor do Santuário Nacional de Anchieta, localizado no litoral sul do Espírito Santo. Bruno, que é jesuíta como Francisco, entregou a obra, lançada em junho passado no ES, pessoalmente ao pontífice.

   “Havia tempo para apenas um assunto. Focalizei Anchieta. Então, levei o Devocionário de São José de Anchieta Apóstolo e Padroeiro do Brasil”, contou o padre que está morando em Roma.

Ao site do Santuário Nacional de Anchieta, padre Bruno descreveu a reação de Francisco ao ver o livro. “Ele se surpreendeu positivamente. Ficou muito feliz ao ver que Anchieta está sendo divulgado e amado”.

O livro presentado ao papa. Crédito:  Reprodução da internet
O livro presentado ao papa. Crédito:  Reprodução da internet

Segundo o sacerdote da Companhia de Jesus, o líder católico tem o padre Anchieta como uma das suas referências. “O papa Francisco aprendeu a amar Anchieta desde o noviciado porque estudou a vida de Anchieta como jesuíta e agora, como papa, foi quem reconheceu a santidade dele.”

