Papa recebe de presente livro lançado no Espírito Santo

Padre Bruno entrega ao papa Francisco o Devocionário de Anchieta, santo que viveu e morreu no ES. Crédito: Vatican Media

O papa Francisco recebeu de presente no Vaticano, na semana passada, o livro "Devocionário a São José de Anchieta", organizado pelo padre Bruno Franguelli, ex-vice reitor do Santuário Nacional de Anchieta, localizado no litoral sul do Espírito Santo. Bruno, que é jesuíta como Francisco, entregou a obra, lançada em junho passado no ES, pessoalmente ao pontífice.



“Havia tempo para apenas um assunto. Focalizei Anchieta. Então, levei o Devocionário de São José de Anchieta Apóstolo e Padroeiro do Brasil”, contou o padre que está morando em Roma.

Ao site do Santuário Nacional de Anchieta, padre Bruno descreveu a reação de Francisco ao ver o livro. “Ele se surpreendeu positivamente. Ficou muito feliz ao ver que Anchieta está sendo divulgado e amado”.

O livro presentado ao papa. Crédito: Reprodução da internet

Este vídeo pode te interessar

Segundo o sacerdote da Companhia de Jesus, o líder católico tem o padre Anchieta como uma das suas referências. “O papa Francisco aprendeu a amar Anchieta desde o noviciado porque estudou a vida de Anchieta como jesuíta e agora, como papa, foi quem reconheceu a santidade dele.”

A Gazeta integra o Saiba mais