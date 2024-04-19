Orquestra Sinfônica do ES fará apresentação histórica fora do Estado

A imponente Sala Minas Gerais, onde a Oses vai se apresentar Crédito: André Fossati

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) faz neste sábado (20) à noite uma apresentação histórica na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte.No repertório, a Oses interpreta a obra “Fragmentos Mahlerianos”, do compositor capixaba Marcelo Rauta, que propõe um olhar atual sobre a grandiosa “Sinfonia n.º 1” do tcheco-austríaco Gustav Mahler

A composição do brasileiro é uma síntese da “Sinfonia nº 1” de Mahler (1860-1911), construída a partir de recriações dos quatro movimentos originais, marcada pelas impressões do estilo pessoal do compositor capixaba. Em seguida, a Oses executa a versão original da sinfonia, da maneira como foi concebida pelo compositor europeu entre 1885 e 1888.

O concerto em BH, que começa às 20h, integra a Série Interestadual, que pretende levar a Sinfônica do Espírito Santo a diversos palcos de relevância nacional. Segundo o maestro Helder Trefzger, a orquestra vive uma nova fase em sua história.

“Com um público já consolidado no Espírito Santo, novos desafios agora se descortinam. Com o importante apoio do Instituto Cultural Vale, a Série Interestadual se torna uma realidade que muito nos incentiva. A Sala Minas Gerais é uma das referências nessa área e estamos felizes e empenhados em fazer o nosso melhor, levando ao público música de qualidade”, afirma o maestro.

Helder Trefzger está há mais de 30 anos como maestro titular da Oses Crédito: Divulgação

"Estamos muito empolgados com essa oportunidade de nos apresentar em BH, na Sala Minas Gerais, que é considerada uma das melhores acústicas do Brasil, sede da Filarmônica de Minas Gerais, orquestra referência no cenário sinfônico atual" Helder Trefzger - Regente titular da Oses