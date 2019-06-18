O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Operação em obra de viaduto afetará trânsito em BRs no fim de semana
O trânsito terá cinco interdições (três no sábado e duas no domingo ), de 15 minutos cada, para transporte das gigantescas vigas, que têm cerca de 40 metros de comprimento e pesam 170 toneladas, cada uma.
