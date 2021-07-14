Olha o Ricardinho da MUG de volta aí, gente!

Depois de 10 carnavais ausentes da MUG
, o cantor Ricardinho de Oliveira volta às origens para ser o intérprete da agremiação nos próximos carnavais. Ele começou na escola de samba de Vila Velha no carnaval de 2005 já sendo campeão e faturando prêmios de melhor intérprete. E no ano seguinte, em 2006, defendeu na escola o samba-enredo que é considerado um dos melhores do Espírito Santo de todos os tempos, o samba do café.
Ricardinho deixou a MUG em 2011, após ficar sete anos na escola da Glória, e passou por outras agremiações, como a Unidos de Jucutuquara, a Imperatriz do Forte e a Independentes de São Torquato.
A primeira apresentação do cantor já tem data confirmada: será no dia 8 de agosto, na feijoada que tradicionalmente abre os trabalhos da escola para o próximo carnaval. Com a retomada gradual das atividades, a MUG promove a 19ª edição do evento no Dia dos Pais, com público reduzido e prometendo seguir os protocolos de saúde, por causa da pandemia de Covid
.
Robertinho da MUG, presidente da escola, comemora a repercussão do retorno e elogia o cantor. "É uma volta pra casa importante, pra ele e pra nós. Foi na MUG que ele começou, e aqui acompanhamos os primeiros passos dele no carnaval
. Agradecemos todas as mensagens felicitando o retorno e vamos trabalhar. O Sambão é logo ali", comemora o dirigente.
Assim todos esperamos. Existe uma expectativa muito grande pela realização do desfile no Sambão do Povo
em 2022, se as condições sanitárias permitirem. Neste ano, o evento foi cancelado por causa da pandemia.
A MUG conquistou sete títulos no carnaval capixaba: 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018. Mas, nos últimos dois anos em que houve desfile (2019 e 2020), viu sua principal rival, a Boa Vista
, se sagrar bicampeã no Sambão. Será que Ricardinho da MUG vai ser pé-quente e impedir o tri de Cariacica?