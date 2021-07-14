Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Olha o Ricardinho da MUG de volta aí, gente!

Intérprete retorna após 10 anos afastado da escola de samba de Vila Velha

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:59

Públicado em 

14 jul 2021 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ricardinho da MUG participou de sete desfiles da MUG no Sambão
Ricardinho da MUG participou de sete desfiles da Mocidade Unida da Glória no Sambão Crédito: MUG/Divulgação
Depois de 10 carnavais ausentes da MUG, o cantor Ricardinho de Oliveira volta às origens para ser o intérprete da agremiação nos próximos carnavais. Ele começou na escola de samba de Vila Velha no carnaval de 2005 já sendo campeão e faturando prêmios de melhor intérprete. E no ano seguinte, em 2006, defendeu na escola o samba-enredo que é considerado um dos melhores do Espírito Santo de todos os tempos, o samba do café.
Ricardinho deixou a MUG em 2011, após ficar sete anos na escola da Glória, e passou por outras agremiações, como a Unidos de Jucutuquara, a Imperatriz do Forte e a Independentes de São Torquato.
A primeira apresentação do cantor já tem data confirmada: será no dia 8 de agosto, na feijoada que tradicionalmente abre os trabalhos da escola para o próximo carnaval. Com a retomada gradual das atividades, a MUG promove a 19ª edição do evento no Dia dos Pais, com público reduzido e prometendo seguir os protocolos de saúde, por causa da pandemia de Covid.

Veja Também

MUG lança exposição com fotos, esculturas e fantasias do desfile de 2020

Foto do desfile da MUG sai por engano em blog sobre o carnaval carioca

Paulo Gustavo vira enredo de escola de samba no Carnaval 2022

Robertinho da MUG, presidente da escola, comemora a repercussão do retorno e elogia o cantor. "É uma volta pra casa importante, pra ele e pra nós. Foi na MUG que ele começou, e aqui acompanhamos os primeiros passos dele no carnaval. Agradecemos todas as mensagens felicitando o retorno e vamos trabalhar. O Sambão é logo ali", comemora o dirigente.
Assim todos esperamos. Existe uma expectativa muito grande pela realização do desfile no Sambão do Povo em 2022, se as condições sanitárias permitirem. Neste ano, o evento foi cancelado por causa da pandemia.
A MUG conquistou sete títulos no carnaval capixaba: 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018. Mas, nos últimos dois anos em que houve desfile (2019 e 2020), viu sua principal rival, a Boa Vista, se sagrar bicampeã no Sambão. Será que Ricardinho da MUG vai ser pé-quente e impedir o tri de Cariacica?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Eduardo Paes anuncia Carnaval em setembro na ilha de Paquetá

Mestra de bateria de carnaval do ES rifa instrumentos para fazer cirurgia

Um ano sem carnaval pela preservação da vida

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Escolas de Samba Samba Sambão do Povo Carnaval no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados