AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Foto do desfile da MUG sai por engano em blog sobre o carnaval carioca

Imagem da escola de samba de Vila Velha de 2019, no Sambão do Povo, ilustra nota sobre possibilidade de a festa no Rio ser adiada

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:14

Públicado em 

28 jul 2020 às 13:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A ala das baianas e o abre-alas da MUG ilustrando matéria sobre o carnaval carioca no Globo
A ala das baianas e o abre-alas da MUG ilustrando matéria sobre o carnaval carioca Crédito: Reprodução da internet
carnaval capixaba dá samba até no maior carnaval do mundo. Por um equívoco na edição, uma foto do desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) do ano passado, no Sambão do Povo, ilustrou a postagem do blog do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, sobre a possibilidade de cancelamento da festa carioca em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.
Publicada na última sexta-feira (26), a notícia, assinada por Gabriel Mascarenhas e cujo título é “O que diz Witzel sobre o carnaval do Rio em 2021”, informa que “Wilson Witzel compartilhou com gente de sua confiança que o anúncio do adiamento do carnaval do Rio de Janeiro de 2021 se tornou uma questão de tempo”.
A foto que acompanha a postagem é do desfile da MUG de 2019 cujo enredo foi “Sorrir e sambar é só começar”. Na imagem, aparecem a tradicional ala das baianas e o carro abre-alas da escola da Glória, em Vila Velha. No ano passado, a MUG ficou com o vice-campeonato; a campeã foi a Boa Vista.

Veja Também

Prefeitura de São Paulo adia carnaval 2021 devido ao coronavírus

Confiantes com Carnaval de Vitória 2021, escolas de samba adiantam planos

Desfiles de carnaval do Rio dependem de vacina até setembro, afirma Liesa

A MUG até que gostou da homenagem involuntária. “A gente recebe com surpresa, mas ao mesmo tempo uma surpresa positiva, porque a gente faz o nosso trabalho com muita qualidade”, afirma Patrick Rocha, diretor administrativo da agremiação.
Para ele, a MUG ser confundida, ou parecida, com o carnaval carioca deixou a comunidade muito feliz. “O carnaval do Rio de Janeiro baliza o carnaval do Brasil, é uma grande referência. Nos deixou felizes, e ficamos ainda mais felizes com a repercussão que essa notícia teve e que acabou viralizando. Isso é bom porque eleva o nosso carnaval, coloca o carnaval capixaba ao lado do Rio de Janeiro.”
O equívoco no blog que acabou beneficiando a MUG repercutiu muito nas redes sociais, principalmente no Twitter. O perfil “Sambistas da Depressão”, um dos mais conhecidos no meio carnavalesco, ironizou: “De acordo com a foto dessa matéria, a MUG do carnaval de Vitória agora desfila no RJ. Bem-vinda, Mocidade Unida da Glória”.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval do Rio Samba Sambão do Povo sambódromo Carnaval no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado
TariFlávio: taxa de 25% dos EUA vira municão do PT contra Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Após tarifaço, EUA negam querer acabar com o Pix
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA: café, carne e suco de laranja estão na lista de 864 produtos isentos de taxa de 25%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados