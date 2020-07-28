Foto do desfile da MUG sai por engano em blog sobre o carnaval carioca

O carnaval capixaba
dá samba até no maior carnaval do mundo. Por um equívoco na edição, uma foto do desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) do ano passado, no Sambão do Povo, ilustrou a postagem do blog do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, sobre a possibilidade de cancelamento da festa carioca em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.
Publicada na última sexta-feira (26), a notícia, assinada por Gabriel Mascarenhas e cujo título é “O que diz Witzel sobre o carnaval do Rio em 2021”, informa que “Wilson Witzel
compartilhou com gente de sua confiança que o anúncio do adiamento do carnaval do Rio de Janeiro de 2021 se tornou uma questão de tempo”.
A foto que acompanha a postagem é do desfile da MUG de 2019 cujo enredo foi “Sorrir e sambar é só começar”. Na imagem, aparecem a tradicional ala das baianas
e o carro abre-alas da escola da Glória, em Vila Velha. No ano passado, a MUG ficou com o vice-campeonato; a campeã foi a Boa Vista.
A MUG até que gostou da homenagem involuntária. “A gente recebe com surpresa, mas ao mesmo tempo uma surpresa positiva, porque a gente faz o nosso trabalho com muita qualidade”, afirma Patrick Rocha, diretor administrativo da agremiação.
Para ele, a MUG ser confundida, ou parecida, com o carnaval carioca deixou a comunidade muito feliz. “O carnaval do Rio de Janeiro baliza o carnaval do Brasil, é uma grande referência. Nos deixou felizes, e ficamos ainda mais felizes com a repercussão que essa notícia teve e que acabou viralizando. Isso é bom porque eleva o nosso carnaval, coloca o carnaval capixaba ao lado do Rio de Janeiro
.”
O equívoco no blog que acabou beneficiando a MUG repercutiu muito nas redes sociais
, principalmente no Twitter. O perfil “Sambistas da Depressão”, um dos mais conhecidos no meio carnavalesco, ironizou: “De acordo com a foto dessa matéria, a MUG do carnaval de Vitória agora desfila no RJ. Bem-vinda, Mocidade Unida da Glória”.