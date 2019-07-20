Oficiais da PM em campanha para 2020

Aline Nunes - interina
Os oficiais da Polícia Militar vão começar a discutir, nesta semana, a participação da associação de classe na disputa eleitoral do próximo ano.
Chapa completa
A Assomes não fala em nomes, que deverão ser escolhidos em assembleia de militares, mas a ideia é avaliar todas as possibilidades de candidaturas: para prefeitos, vices e vereadores.
Eu não!
O presidente da entidade, coronel Marcos Aurelio Capita da Silva, garantiu que não é candidato, mas ressalta a importância da organização para defender os interesses da categoria.
Melhor salário
Nessa linha de defesa, outra pauta do encontro será a adesão da Assomes à frente de valorização salarial dos policiais militares, civis e dos bombeiros.
Na pressão
Coronel Capita diz que o movimento pretende que, até o final da gestão do governador Renato Casagrande, em 2022, a área de segurança no Estado deixe de ter um dos piores salários do país.
O belo de domingo
Fazendo pose na mata do Convento da Penha, o sagui-da-cara-branca é uma espécie típica do local. Sempre há um exemplar para ser admirado por quem faz o trajeto a pé até o santuário religioso. Os freis franciscanos, que têm como um dos princípios a proteção aos animais, sempre deixam água para macacos e outros bichos
Quem é o pai?
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, divulgou entregas nas áreas de Saúde e Infraestrutura na última sexta, mas se esqueceu de informar que eram ações do governo.
Sou eu!
Um desavisado poderia até achar que o deputado se tornou um ordenador de despesas, atribuição que é do Executivo.
Melhor avisar
No governo, nenhum mal-estar. A informação foi de que é praxe parlamentares assinarem ordens de serviço como testemunhas. Mas essa condição tem que ficar clara para a população, não?
Militarismo à vista
Presidente Kennedy pode ganhar, já no próximo ano, uma escola militar. Não é nos moldes do governo federal, mas com princípios do militarismo.
Ideia do capitão
A proposta é discutida entre as Secretarias da Educação e da Segurança, comandada por um capitão, para implantação na unidade da praia de Marobá, cuja obra deve ser concluída em janeiro.
Continência
A proposta é adotar o tempo integral, na educação infantil e no ensino fundamental, com foco na disciplina e no civismo.
Tipo exportação
Capixaba radicado no Canadá se surpreendeu ao descobrir ao lado de sua casa, em Toronto, um pequeno estabelecimento com café de Castelo, no Sul do Estado.
É gostoso mesmo
Embora o principal destino do produto sejam os Estados Unidos, os canadenses também curtem o nosso café e têm uma pequena participação nos resultados da exportação.
Ele merece!
O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) foi indicado a receber a Medalha Mérito Tamandaré, a maior honraria concedida pela Marinha brasileira.
Patrimônio preservado
Se for aprovada a indicação, o instituto será reconhecido, como instituição civil, pelos serviços prestados para a preservação do patrimônio, bem como o fortalecimento das tradições culturais da Marinha.
Mapeamento
A Educação Infantil de Cariacica vai passar por uma avaliação diagnóstica, a partir da formação com os professores, a fim de mapear as necessidades de cada uma das 47 unidades de ensino.
Me dá um dinheiro aí
O levantamento vai ajudar, entre outras coisas, a identificar materiais e equipamentos que precisam. Como o município não dispõe de recursos, vai contar com a parceria da Fundação Vale para adquiri-los.
Cheirando mal
Andar por calçadas em Bento Ferreira não está nada bom. Em vários trechos, o pedestre é obrigado a desviar de dejetos de cachorros. Como é difícil ver animais soltos pelas ruas, é de se supor que alguns donos não estão cuidando devidamente de seus pets.
