Oficiais da PM em campanha para 2020

Aline Nunes - interina



Os oficiais da Polícia Militar vão começar a discutir, nesta semana, a participação da associação de classe na disputa eleitoral do próximo ano.



Chapa completa



A Assomes não fala em nomes, que deverão ser escolhidos em assembleia de militares, mas a ideia é avaliar todas as possibilidades de candidaturas: para prefeitos, vices e vereadores.

Eu não!

O presidente da entidade, coronel Marcos Aurelio Capita da Silva, garantiu que não é candidato, mas ressalta a importância da organização para defender os interesses da categoria.

Melhor salário

Nessa linha de defesa, outra pauta do encontro será a adesão da Assomes à frente de valorização salarial dos policiais militares, civis e dos bombeiros.

Na pressão

Coronel Capita diz que o movimento pretende que, até o final da gestão do governador Renato Casagrande, em 2022, a área de segurança no Estado deixe de ter um dos piores salários do país.

O belo de domingo

Fazendo pose na mata do Convento da Penha, o sagui-da-cara-branca é uma espécie típica do local. Sempre há um exemplar para ser admirado por quem faz o trajeto a pé até o santuário religioso. Os freis franciscanos, que têm como um dos princípios a proteção aos animais, sempre deixam água para macacos e outros bichos

Quem é o pai?

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, divulgou entregas nas áreas de Saúde e Infraestrutura na última sexta, mas se esqueceu de informar que eram ações do governo.

Sou eu!

Um desavisado poderia até achar que o deputado se tornou um ordenador de despesas, atribuição que é do Executivo.

Melhor avisar

No governo, nenhum mal-estar. A informação foi de que é praxe parlamentares assinarem ordens de serviço como testemunhas. Mas essa condição tem que ficar clara para a população, não?

Militarismo à vista

Presidente Kennedy pode ganhar, já no próximo ano, uma escola militar. Não é nos moldes do governo federal, mas com princípios do militarismo.

Ideia do capitão

A proposta é discutida entre as Secretarias da Educação e da Segurança, comandada por um capitão, para implantação na unidade da praia de Marobá, cuja obra deve ser concluída em janeiro.

Continência

A proposta é adotar o tempo integral, na educação infantil e no ensino fundamental, com foco na disciplina e no civismo.

Tipo exportação

Capixaba radicado no Canadá se surpreendeu ao descobrir ao lado de sua casa, em Toronto, um pequeno estabelecimento com café de Castelo, no Sul do Estado.

É gostoso mesmo

Embora o principal destino do produto sejam os Estados Unidos, os canadenses também curtem o nosso café e têm uma pequena participação nos resultados da exportação.

Ele merece!

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) foi indicado a receber a Medalha Mérito Tamandaré, a maior honraria concedida pela Marinha brasileira.

Patrimônio preservado

Se for aprovada a indicação, o instituto será reconhecido, como instituição civil, pelos serviços prestados para a preservação do patrimônio, bem como o fortalecimento das tradições culturais da Marinha.

Mapeamento

A Educação Infantil de Cariacica vai passar por uma avaliação diagnóstica, a partir da formação com os professores, a fim de mapear as necessidades de cada uma das 47 unidades de ensino.

Me dá um dinheiro aí

O levantamento vai ajudar, entre outras coisas, a identificar materiais e equipamentos que precisam. Como o município não dispõe de recursos, vai contar com a parceria da Fundação Vale para adquiri-los.

Cheirando mal

Andar por calçadas em Bento Ferreira não está nada bom. Em vários trechos, o pedestre é obrigado a desviar de dejetos de cachorros. Como é difícil ver animais soltos pelas ruas, é de se supor que alguns donos não estão cuidando devidamente de seus pets.

