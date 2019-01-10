Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

OAB-ES tem R$ 129 mil para uma despesa mensal de R$ 800 mil

"Não sabíamos que o caixa estava dessa forma, tão fragilizado. O dinheiro não cobre nem metade da nossa folha de pagamento", lamenta o novo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho

Vitória
Publicado em 10/01/2019 às 22h35
Atualizado em 08/10/2019 às 10h25


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.