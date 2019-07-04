OAB-ES lança aplicativo contra o abuso infantil

Muitas vezes a omissão contribui para que os abusos contra as crianças aconteçam no ambiente familiar. Crédito: Divulgação

A Comissão da Infância e Juventude da OAB-ES lança terça-feira um aplicativo onde serão concentrados todos os canais de contato para facilitar denúncias contra o abuso sexual infantil. A ligação poderá ser feita pelo próprio aplicativo, que também vai terá uma cartilha educativa com todas as informações sobre o que configura esse tipo de abuso.



Sem omissão



A ideia do aplicativo veio do presidente da Comissão, Raphael Câmara. Ele explica que muitas vezes a omissão contribui para que os abusos aconteçam no ambiente familiar. O aplicativo estará disponível na plataforma Google Play a partir de terça e em breve na Apple Store.

Mutirão na Justiça

A escadaria de acesso ao Tribunal de Justiça do Estado foi limpa por nada menos que 13 pessoas. Dá um time completo e dois reservas. Devia estar bem sujinha mesmo.

Festa da padroeira

A Arquidiocese de Vitória enviou uma carta ao governador Casagrande agradecendo por ele ter sancionado a lei que declara feriado estadual o Dia de Nossa Senhora da Penha.

Pela hora da morte

O deputado Danilo Bahiense (PSL), de primeiro mandato, apresentou nada menos que 19 indicações com o mesmo objeto: o enterro de falecidos considerados indigentes nos cemitérios públicos municipais.

Festa dos magros

Amanhã, em Jardim da Penha, uma confeitaria vai promover uma festa julina “vegana”. Ou seja, nada de churrasquinho, pela-égua, cachorro-quente, coxinha, quibe... Ah, pelo menos vai ter música.

Ferrovia virtual

A primeira audiência pública da implantação da ferrovia (EF 118) que ligaria o Espírito Santo ao Rio de Janeiro (ligaria ou vai ligar?) completou quatro anos ontem.

Sofrimento

Ontem à tarde, na agência do INSS em Cariacica, havia apenas quatro atendentes para 20 baias. E 90% dos segurados que aguardavam atendimento eram idosos.

Entrou, saiu

Convocada pela Comissão de Políticas Urbanas da Câmara, presidida pelo vereador Davi Esmael, a secretária interina de Transportes de Vitória, Ana Elisa Nahas, informou que é a 13ª a ocupar a pasta em pouco mais de seis anos da gestão atual.

Saiu, entrou, saiu

E tem gente que diz que técnico do Vasco é a profissão mais instável do Brasil. O páreo é duro.

Que país é este?

Privilégio é quando os outros são beneficiados. Quando são nossos aliados, é justiça e direito adquirido.

#chateados

Moradores de Jardim Camburi estão na bronca. Apesar de surgir mensalmente uma nova farmácia no bairro, nenhuma funciona durante 24 horas.

Paulo&Luciano

A parceria do ex-governador Paulo Hartung com o apresentador global Luciano Huck segue a todo vapor. No dia 14, a dupla vai participar de dois eventos em Vitória e Vila Velha.

Combate à mentira

Presidentes dos TREs de todo o país estão reunidos em São Paulo. Uma das principais preocupações é o combate às fake news nas eleições de 2020.

Campeão de roubo

Sérgio Cabral comprou até a Olimpíada do Rio. É o Brasil ganhando mais uma medalha de ouro da corrupção

Sem reeleição

A respeito da nota publicada domingo sobre a sucessão na Findes, Leo de Castro reafirma à coluna: não será candidato à reeleição para a presidência da entidade: “Cumpro o que falo”.

Com eleição

A propósito, Cristhine Samorini, apontada como uma das candidatas à sucessão de Leo de Castro, foi eleita ontem presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do ES.

Saúde é o que interessa

O médico Gustavo Peixoto vai dar uma palestra hoje durante almoço promovido pela Associação Comercial num restaurante da Praça do Papa. O tema: “Saúde para empresas, empresários e colaboradores”.

Alô, governador!

Com uma Assembleia formada por cinco policiais militares e civis, alguma reforma da Previdência decente tem chance de ser aprovada no Espírito Santo?

