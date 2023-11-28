O que a presidente da Findes vai fazer em Dubai

Cris Samorini vai propor estratégias visando a uma economia de baixo carbono Crédito: Findes/Divulgação

A indústria capixaba e a nacional vão marcar presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que começa nesta quinta-feira (30), em Dubai. Representando o Estado estará a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e diretora financeira da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cris Samorini.

No principal fórum internacional sobre o tema, a Findes está coordenando um painel, no estande da CNI, que vai debater os desafios e as oportunidades que o Espírito Santo e o Brasil têm pela frente na pauta ambiental. O tema do painel, que está previsto para a tarde do dia 3 de dezembro, será “Mudanças climáticas: o papel do governo, das instituições e do setor produtivo”.

O governador Renato Casagrande (PSB) e o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni, (União Brasil), também vão participar dessa mesa redonda.

Cris Samorini destaca que a indústria tem sido parte importante para a busca de soluções no debate da sustentabilidade e cita que a descarbonização é uma das quatro missões definidas pela CNI dentro do Plano de Retomada da Indústria.

De acordo com a presidente da Findes, essa missão propõe estratégias visando a uma economia de baixo carbono, com estímulos à transição energética, à implantação de um mercado regulado de carbono no país e à promoção da bioeconomia e da economia circular.