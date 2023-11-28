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Leonel Ximenes

O que a presidente da Findes vai fazer em Dubai

Cris Samaroni estará em evento com o governador Renato Casagrande (PSB)

Públicado em 

28 nov 2023 às 12:28
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cris Samorini vai propor estratégias visando a uma economia de baixo carbono
Cris Samorini vai propor estratégias visando a uma economia de baixo carbono Crédito: Findes/Divulgação
A indústria capixaba e a nacional vão marcar presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), que começa nesta quinta-feira (30), em Dubai. Representando o Estado estará a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e diretora financeira da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cris Samorini.
No principal fórum internacional sobre o tema, a Findes está coordenando um painel, no estande da CNI, que vai debater os desafios e as oportunidades que o Espírito Santo e o Brasil têm pela frente na pauta ambiental. O tema do painel, que está previsto para a tarde do dia 3 de dezembro, será “Mudanças climáticas: o papel do governo, das instituições e do setor produtivo”.
O governador Renato Casagrande (PSB) e o secretário de Estado de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni, (União Brasil), também vão participar dessa mesa redonda.

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Cris Samorini destaca que a indústria tem sido parte importante para a busca de soluções no debate da sustentabilidade e cita que a descarbonização é uma das quatro missões definidas pela CNI dentro do Plano de Retomada da Indústria.
De acordo com a presidente da Findes, essa missão propõe estratégias visando a uma economia de baixo carbono, com estímulos à transição energética, à implantação de um mercado regulado de carbono no país e à promoção da bioeconomia e da economia circular.
“A indústria tem debatido e proposto diversas ações para estimular essa agenda e para que possamos no Brasil ter condições de avançar em relação às energias renováveis. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a Findes vem tendo uma participação ativa na construção do Plano de Descarbonização e Neutralização das Emissões de Gases do Efeito Estufa. Além disso, a Federação, por meio do Senai, já está desenvolvendo soluções em serviços para indústrias, especialmente as de pequeno e médio porte. Em 2024, esperamos atender mais de 20 empresas dentro do programa Descarboniza.i, que vai combinar sustentabilidade, inovação e eficiência operacional.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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