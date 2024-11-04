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Leonel Ximenes

O engenheiro que virou artista: capixaba expõe pela 1ª vez em São Paulo

Formado em Engenharia Elétrica, filho de marceneiro atuou durante 35 anos no mundo corporativo

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 16:54

Públicado em 

04 nov 2024 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Casate junto de uma das suas obras no seu ateliê em Marechal Floriano
O escultor Paulo Casate junto de uma das suas obras no seu ateliê em Marechal Floriano Crédito: Divulgação
O artista capixaba Paulo Casate desembarca em terras paulistas nesta semana para expor, pela primeira vez, suas criações na exposição coletiva “Instabilidade”. A mostra estará em exibição no Espaço Contraponto, na Vila Madalena, em São Paulo (SP), onde serão apresentadas cinco obras do artista, sendo quatro em madeira e uma em aço. O vernissage será neste sábado (9), das 11h às 17h, e a exposição segue até o dia 17.
Paulo Casate é de Ibiraçu, mora em Vitória e cria suas obras em seu sítio em Marechal Floriano, onde fica seu ateliê. Formado em Engenharia Elétrica, atuou durante 35 anos no mundo corporativo. Filho de marceneiro, começou transformando sobras de madeira em peças de design autoral.
“Na minha vida profissional trabalhei durante muitos anos com coisas intangíveis, então consigo pensar no que não estou vendo. Isso facilita meu trabalho na arte abstrata”, afirma o artista.
A exposição “Instabilidade” conta com a curadoria de Sérgio Fingermann, que é artista plástico, mentor e professor, reconhecido como um dos grandes artistas do país, com mais de 50 anos de experiência. A mostra contará também com a participação de outros artistas nacionais, como Francisco Irani, Paty Caselli, Georgia Abdalla Hannud e Magda Paiva.
O Espaço Contraponto fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 55, Vila Madalena, São Paulo (SP), próximo ao Beco do Batman.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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