O engenheiro que virou artista: capixaba expõe pela 1ª vez em São Paulo

O artista capixaba Paulo Casate desembarca em terras paulistas nesta semana para expor, pela primeira vez, suas criações na exposição coletiva “Instabilidade”. A mostra estará em exibição no Espaço Contraponto, na Vila Madalena, em São Paulo (SP)
, onde serão apresentadas cinco obras do artista, sendo quatro em madeira e uma em aço. O vernissage será neste sábado (9), das 11h às 17h, e a exposição segue até o dia 17.
Paulo Casate é de Ibiraçu
, mora em Vitória e cria suas obras em seu sítio em Marechal Floriano
, onde fica seu ateliê. Formado em Engenharia Elétrica, atuou durante 35 anos no mundo corporativo. Filho de marceneiro, começou transformando sobras de madeira em peças de design autoral.
“Na minha vida profissional trabalhei durante muitos anos com coisas intangíveis, então consigo pensar no que não estou vendo. Isso facilita meu trabalho na arte abstrata”, afirma o artista.
A exposição “Instabilidade” conta com a curadoria de Sérgio Fingermann, que é artista plástico, mentor e professor, reconhecido como um dos grandes artistas do país, com mais de 50 anos de experiência. A mostra contará também com a participação de outros artistas nacionais, como Francisco Irani, Paty Caselli, Georgia Abdalla Hannud e Magda Paiva.
O Espaço Contraponto fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 55, Vila Madalena, São Paulo (SP), próximo ao Beco do Batman.