Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Novo sistema vai medir pó preto em tempo real na Grande Vitória

Os novos equipamentos eletrônicos serão instalados inicialmente em oito pontos da região metropolitana

Vitória
Publicado em 11/10/2025 às 03h11


