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Leonel Ximenes

Nova Rua da Lama ganha feira de antiguidades inédita no ES

Promovida todo mês, a primeira já está marcada e será realizada daqui a poucos dias

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

09 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A feira de antiguidades será realizada na Rua da Lama em um sábado por mês
A feira de antiguidades será realizada na Rua da Lama em um sábado por mês Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Tradição em grandes e médias cidades do país e do mundo, Vitória também terá sua feira de antiguidades. O local escolhido pela prefeitura é a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, a famosa Rua da Lama.
Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a feira vai funcionar sempre em um sábado por mês, das 9h às 15h. A primeira já está marcada: será no próximo dia 16.

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A ideia do projeto, segundo a PMV, é reunir diferentes segmentos do setor para permitir que a população possa adquirir antiguidades diversas, como porcelanas, pratas, objetos de bronze, moedas, selos, tapetes, mobílias, colecionismos, bijuterias, artigos de brechó e até mesmo vestuários de época.
“Primeiro, tivemos um forte investimento na Rua da Lama, de R$ 4,5 milhões, que reestruturou toda a região. Agora é hora de acrescentar ações culturais ao mais novo polo gastronômico de Vitória”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.
De acordo com o secretário, inicialmente, a Feira de Antiguidades da Rua da Lama contará com 20 expositores, entre artistas plásticos, colecionadores e apreciadores de objetos antigos, caricaturista produzindo os famosos “retratos” na hora, pintores pincelando quadros durante a realização do evento, além de artistas de rua, como músicos e cantores que tiram da arte urbana o seu sustento.
“O local está lindo, preparado e agora receberá uma feira inédita no Espírito Santo que dará todo um charme à Rua da Lama. Ganha a comunidade de Jardim da Penha, ganham os munícipes e turistas de um modo geral”, acrescentou Henning.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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