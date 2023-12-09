Nova Rua da Lama ganha feira de antiguidades inédita no ES

A feira de antiguidades será realizada na Rua da Lama em um sábado por mês Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Tradição em grandes e médias cidades do país e do mundo, Vitória também terá sua feira de antiguidades. O local escolhido pela prefeitura é a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, a famosa Rua da Lama

Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a feira vai funcionar sempre em um sábado por mês, das 9h às 15h. A primeira já está marcada: será no próximo dia 16.

A ideia do projeto, segundo a PMV , é reunir diferentes segmentos do setor para permitir que a população possa adquirir antiguidades diversas, como porcelanas, pratas, objetos de bronze, moedas, selos, tapetes, mobílias, colecionismos, bijuterias, artigos de brechó e até mesmo vestuários de época.

“Primeiro, tivemos um forte investimento na Rua da Lama, de R$ 4,5 milhões, que reestruturou toda a região. Agora é hora de acrescentar ações culturais ao mais novo polo gastronômico de Vitória”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

De acordo com o secretário, inicialmente, a Feira de Antiguidades da Rua da Lama contará com 20 expositores, entre artistas plásticos, colecionadores e apreciadores de objetos antigos, caricaturista produzindo os famosos “retratos” na hora, pintores pincelando quadros durante a realização do evento, além de artistas de rua, como músicos e cantores que tiram da arte urbana o seu sustento.

“O local está lindo, preparado e agora receberá uma feira inédita no Espírito Santo que dará todo um charme à Rua da Lama. Ganha a comunidade de Jardim da Penha, ganham os munícipes e turistas de um modo geral”, acrescentou Henning.

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