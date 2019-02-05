Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Nota do Espírito Santo no Ranking da Transparência melhora

Controladoria-Geral da União acatou em parte os argumentos do governo do Estado, apresentados no ano passado, e elevou em 1.32 a nota do Espírito Santo

Vitória
Publicado em 05/02/2019 às 22h07
Atualizado em 07/10/2019 às 23h43


