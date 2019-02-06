Nota do Espírito Santo no Ranking da Transparência melhora

O Espírito Santo ficou em 14º lugar no Ranking da Transparência no ano passado. Crédito: Divulgação

Fonte da coluna em Brasília informa que a Controladoria-Geral da União acatou em parte os argumentos do governo do Estado, apresentados no ano passado, e elevou em 1.32 a nota do Espírito Santo no Ranking da Transparência.

Outros recursos

Mesmo com essa mudança, ainda não é possível saber se o ES vai melhorar sua colocação no ranking – o Estado ficou em 14º lugar no ano passado. A posição final só será definida quando a CGU julgar os recursos de todos os Estados.

Serra na Justiça

A Prefeitura da Serra entrou na Justiça contra a concessionária Eco101, o DNIT, a ANTT e a União exigindo que o responsável pelo trecho da BR 101, na altura de Cidade Pomar, faça o recapeamento da pista e reinstale os radares de velocidade.

A multa

A prefeitura pede que a Justiça aplique multa diária no valor de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Ao serem notificados pela prefeitura, no ano passado, o DNIT e a Eco101 afirmaram que não são responsáveis pelo trecho.

Trauma?

Do deputado José Esmeraldo (MDB), que durante a sessão de ontem pediu para tirar o nome dele de todas as suplências de Comissão: “Tenho horror a suplência”.

Trauma? 2

Recordar é viver: na legislatura passada, Esmeraldo, que era suplente, só cumpriu dois anos de mandato, após a eleição de Guerino Zanon em Linhares.

Hudson 2 x 0 Hércules

O deputado Hudson Leal (PRB) saiu na frente desta vez e protocolou pedido de sessão solene do Dia do Médico e do Dia do Advogado. Dr. Hércules (MDB), que há 12 anos é o autor das duas proposições, desta vez perdeu a corrida para o colega.

Brutamontes, fora!

Por falar em Dr. Hércules, ele pediu o desarquivamento do projeto que proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada por violência doméstica contra a mulher.

Cerimonial Ales

Ontem os deputados estaduais requereram a realização de 26 sessões solenes e especiais.

Constatação

O Vasco está solto.

Tucano do B

Dá para entender o PSDB, partido que se diz social-democrata, apoiar um projeto como o “Escola sem Partido”? Acontece no Espírito Santo com o deputado Vandinho Leite.

Bem-vinda, chuva!

Quem mora na Grande Vitória pôde ontem sentir o cheirinho de terra molhada, depois de mais de um mês.

A viagem

O secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, esteve em Salvador, na última segunda-feira. Segundo informou nas redes sociais, para conhecer projetos da Secretaria de Cultura da Bahia.

O debate

Por coincidência, no mesmo dia à noite, Noronha foi o mediador de um debate, junto com a sua vice, Carolina Ruas, que reuniu o cantor Silva e a atriz Elisa Lucinda. O evento foi promovido pela Casa Ninja Bahia.

O convite

A assessoria da Secult diz que o convite para Fabrício Noronha participar da mediação só surgiu após a definição da agenda oficial do secretário em Salvador. O debate não foi relacionado pelo secretário entre suas atividades na capital baiana.

Espaço do povo

Sérgio Majeski, do PSB do governador Casagrande (até quando?), reapresentou o projeto de lei – rejeitado na legislatura passada – que acaba com a Residência Oficial da Praia da Costa. O deputado quer que o espaço seja destinado ao uso da população.

Alô, DER!