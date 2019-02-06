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Leonel Ximenes

Nota do Espírito Santo no Ranking da Transparência melhora

Controladoria-Geral da União acatou em parte os argumentos do governo do Estado, apresentados no ano passado, e elevou em 1.32 a nota do Espírito Santo

Públicado em 

05 fev 2019 às 22:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo ficou em 14º lugar no Ranking da Transparência no ano passado. Crédito: Divulgação
Fonte da coluna em Brasília informa que a Controladoria-Geral da União acatou em parte os argumentos do governo do Estado, apresentados no ano passado, e elevou em 1.32 a nota do Espírito Santo no Ranking da Transparência.
Outros recursos
Mesmo com essa mudança, ainda não é possível saber se o ES vai melhorar sua colocação no ranking – o Estado ficou em 14º lugar no ano passado. A posição final só será definida quando a CGU julgar os recursos de todos os Estados.
Serra na Justiça
A Prefeitura da Serra entrou na Justiça contra a concessionária Eco101, o DNIT, a ANTT e a União exigindo que o responsável pelo trecho da BR 101, na altura de Cidade Pomar, faça o recapeamento da pista e reinstale os radares de velocidade.
A multa
A prefeitura pede que a Justiça aplique multa diária no valor de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Ao serem notificados pela prefeitura, no ano passado, o DNIT e a Eco101 afirmaram que não são responsáveis pelo trecho.
Trauma?
Do deputado José Esmeraldo (MDB), que durante a sessão de ontem pediu para tirar o nome dele de todas as suplências de Comissão: “Tenho horror a suplência”.
Trauma? 2
Recordar é viver: na legislatura passada, Esmeraldo, que era suplente, só cumpriu dois anos de mandato, após a eleição de Guerino Zanon em Linhares.
Hudson 2 x 0 Hércules
O deputado Hudson Leal (PRB) saiu na frente desta vez e protocolou pedido de sessão solene do Dia do Médico e do Dia do Advogado. Dr. Hércules (MDB), que há 12 anos é o autor das duas proposições, desta vez perdeu a corrida para o colega.
Brutamontes, fora!
Por falar em Dr. Hércules, ele pediu o desarquivamento do projeto que proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada por violência doméstica contra a mulher.
Cerimonial Ales
Ontem os deputados estaduais requereram a realização de 26 sessões solenes e especiais.
Constatação
O Vasco está solto.
Tucano do B
Dá para entender o PSDB, partido que se diz social-democrata, apoiar um projeto como o “Escola sem Partido”? Acontece no Espírito Santo com o deputado Vandinho Leite.
Bem-vinda, chuva!
Quem mora na Grande Vitória pôde ontem sentir o cheirinho de terra molhada, depois de mais de um mês.
A viagem
O secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, esteve em Salvador, na última segunda-feira. Segundo informou nas redes sociais, para conhecer projetos da Secretaria de Cultura da Bahia.
O debate
Por coincidência, no mesmo dia à noite, Noronha foi o mediador de um debate, junto com a sua vice, Carolina Ruas, que reuniu o cantor Silva e a atriz Elisa Lucinda. O evento foi promovido pela Casa Ninja Bahia.
O convite
A assessoria da Secult diz que o convite para Fabrício Noronha participar da mediação só surgiu após a definição da agenda oficial do secretário em Salvador. O debate não foi relacionado pelo secretário entre suas atividades na capital baiana.
Espaço do povo
Sérgio Majeski, do PSB do governador Casagrande (até quando?), reapresentou o projeto de lei – rejeitado na legislatura passada – que acaba com a Residência Oficial da Praia da Costa. O deputado quer que o espaço seja destinado ao uso da população.
Alô, DER!
Será que a Segunda Ponte vai ser a nova Leitão da Silva?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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