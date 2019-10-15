Ninguém quis vender frangas para a Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari fez uma licitação para comprar frangas, com 14 semanas de vida, que seriam distribuídas gratuitamente a pequenos e médios produtores rurais do município, mas ninguém se interessou em vender as aves para a municipalidade.
A licitação foi lançada para aquisição de 2 mil aves, de raças melhoradas geneticamente pela Embrapa, com alta produtividade em relação à reprodução, número de ovos e ganho de peso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) diz que vai relançar a concorrência pública.
A Semag desenvolve junto aos pequenos e médios produtores rurais um projeto de produção de ovos de galinhas poedeiras.