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Leonel Ximenes

Ninguém quis vender frangas para a Prefeitura de Guarapari

Não apareceram interessados na licitação para comprar de aves de alta qualidade destinadas aos produtores rurais

Públicado em 

15 out 2019 às 14:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeitura de Guarapari vai relançar a licitação para compra de 2 mil frangas Crédito: Amarildo
A Prefeitura de Guarapari fez uma licitação para comprar frangas, com 14 semanas de vida, que seriam distribuídas gratuitamente a pequenos e médios produtores rurais do município, mas ninguém se interessou em vender as aves para a municipalidade.
A licitação foi lançada para aquisição de 2 mil aves, de raças melhoradas geneticamente pela Embrapa, com alta produtividade em relação à reprodução, número de ovos e ganho de peso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) diz que vai relançar a concorrência pública.
A Semag desenvolve junto aos pequenos e médios produtores rurais um projeto de produção de ovos de galinhas poedeiras.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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