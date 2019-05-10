Ônibus em Vitória será mais barato aos domingos e feriados

Ônibus municipal de Vitória: prefeitura vai analisar lei depois que a Câmara promulgá-la. Crédito: Divulgação

A Câmara de Vitória derrubou ontem, por unanimidade, o veto do prefeito Luciano Rezende (PPS) ao projeto de lei que determina a redução do preço das passagens de ônibus do município aos domingos e feriados, como acontece no Transcol. O valor da redução deverá ser negociado entre a prefeitura e as empresas de transporte coletivo.

Longo caminho

O prefeito tem que promulgar a lei em até 48 horas, a partir de ontem. Se não o fizer, o presidente da Câmara e autor do projeto, Cléber Félix (PP), a promulgará. A matéria começou a tramitar há mais de dois anos, em fevereiro de 2017.

PMV vai analisar

Em nota à coluna, a Prefeitura de Vitória informa que vai aguardar o protocolo da Câmara com a mensagem da promulgação da lei para analisar e depois decidir as medidas necessárias junto com a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Nem Jesus salvou

A polícia prendeu 20 pessoas numa operação realizada ontem em Vila Velha e Cariacica. Dois dos meliantes tinham Jesus no nome, inclusive um dos líderes do bando.

A Moscou tropical

Como observou ontem uma internauta, o calor diminuiu e reapareceram as botas cano longo, capote e cachecol com cheiro de naftalina nas ruas da Grande Vitória.

A cidade do teatro

O vereador de Anchieta Renato Lorencini (PSB) elaborou uma proposta para reconhecer a cidade do Sul do Estado como “Berço do Teatro Brasileiro”. O estudo foi entregue ao deputado Ted Conti (PSB-ES).

O precursor

Elaborada pela historiadora Maria José dos Santos Cunha, com apoio do Grupo de Teatro Rerigtiba, a pesquisa conclui que o teatro brasileiro surgiu com a Companhia de Jesus, em meados do século XVI, e teve como precursor o Padre José de Anchieta.

Vamos trabalhar?

Hoje termina o planejamento estratégico do governo do Estado. A partir de agora, alguns secretários não terão mais desculpas para continuar fazendo pouco ou quase nada.

Vergonha

Não é segredo pra ninguém que o Sul do Estado está estagnado economicamente. Pior é que alguns prefeitos da região não tratam o dinheiro público com o devido respeito.

Fora de circulação

Agentes da Guarda Municipal de Vitória prenderam ontem dois bandidos que roubavam fios dos postes da região da Praça dos Namorados. Um dos postes chegou a ser derrubado, como mostrou foto publicada na coluna na quarta-feira.

PT sendo PT

Resumo da entrevista coletiva com o ex-presidenciável Fernando Haddad: militantes e assessores fazendo perguntas para levantar a bola do petista.

Mais um

Ex-presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV-ES) e ex-integrante da executiva estadual do partido, o empresário Nerleo Caus deixou o PSDB.

Festa literária

Amanhã, às 16h, no Clube Ita, em Cachoeiro, o escritor Aélcio De Bruim lança três livros infantis. Haverá teatro, pipoca, algodão-doce e picolé para as crianças.

A festa

Na festa em memória de Milson Henriques, que reuniu amigos e artistas num bar de Vitória na noite de quarta, quem fez uma participação especial foi o governador Casagrande.

O poeta

Como o palco era aberto a participações, o governador leu um poema de Milson que dizia: “Seja forte: e se a vida for um leve cochilo da morte?”

Sinal dos tempos

Em São Paulo, já tem profissional especializado em consultoria de TV por streaming. “Não sabe o que assistir? Eu sei”, diz o apelo publicitário.

Cadê o teatro, Audifax?

Está nas redes sociais: os 200 mil cachoeirenses têm um teatro; e os 550 mil moradores da Serra vivem numa escuridão cultural.

Contra as armas

Jornalista de programa policial, o deputado federal Amaro Neto (PRB) se diz contra a flexibilização do acesso a armas: “O governo está terceirizando para a população o problema da Segurança Pública”.

Quarta nobre

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, foi na noite de quarta-feira resgatar um cavalo que caiu sobre um telhado de uma casa no Bairro Resistência.

Alô, eleitor!