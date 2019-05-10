Ônibus em Vitória será mais barato aos domingos e feriados

Ônibus municipal de Vitória: prefeitura vai analisar lei depois que a Câmara promulgá-la.Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória derrubou ontem, por unanimidade, o veto do prefeito Luciano Rezende (PPS) ao projeto de lei que determina a redução do preço das passagens de ônibus do município aos domingos e feriados, como acontece no Transcol. O valor da redução deverá ser negociado entre a prefeitura e as empresas de transporte coletivo.
Longo caminho
O prefeito tem que promulgar a lei em até 48 horas, a partir de ontem. Se não o fizer, o presidente da Câmara e autor do projeto, Cléber Félix (PP), a promulgará. A matéria começou a tramitar há mais de dois anos, em fevereiro de 2017.
PMV vai analisar
Em nota à coluna, a Prefeitura de Vitória informa que vai aguardar o protocolo da Câmara com a mensagem da promulgação da lei para analisar e depois decidir as medidas necessárias junto com a Procuradoria-Geral do Município (PGM).
Nem Jesus salvou
A polícia prendeu 20 pessoas numa operação realizada ontem em Vila Velha e Cariacica. Dois dos meliantes tinham Jesus no nome, inclusive um dos líderes do bando.
A Moscou tropical
Como observou ontem uma internauta, o calor diminuiu e reapareceram as botas cano longo, capote e cachecol com cheiro de naftalina nas ruas da Grande Vitória.
A cidade do teatro
O vereador de Anchieta Renato Lorencini (PSB) elaborou uma proposta para reconhecer a cidade do Sul do Estado como “Berço do Teatro Brasileiro”. O estudo foi entregue ao deputado Ted Conti (PSB-ES).
O precursor
Elaborada pela historiadora Maria José dos Santos Cunha, com apoio do Grupo de Teatro Rerigtiba, a pesquisa conclui que o teatro brasileiro surgiu com a Companhia de Jesus, em meados do século XVI, e teve como precursor o Padre José de Anchieta.
Vamos trabalhar?
Hoje termina o planejamento estratégico do governo do Estado. A partir de agora, alguns secretários não terão mais desculpas para continuar fazendo pouco ou quase nada.
Vergonha
Não é segredo pra ninguém que o Sul do Estado está estagnado economicamente. Pior é que alguns prefeitos da região não tratam o dinheiro público com o devido respeito.
Fora de circulação
Agentes da Guarda Municipal de Vitória prenderam ontem dois bandidos que roubavam fios dos postes da região da Praça dos Namorados. Um dos postes chegou a ser derrubado, como mostrou foto publicada na coluna na quarta-feira.
PT sendo PT
Resumo da entrevista coletiva com o ex-presidenciável Fernando Haddad: militantes e assessores fazendo perguntas para levantar a bola do petista.
Mais um
Ex-presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV-ES) e ex-integrante da executiva estadual do partido, o empresário Nerleo Caus deixou o PSDB.
Festa literária
Amanhã, às 16h, no Clube Ita, em Cachoeiro, o escritor Aélcio De Bruim lança três livros infantis. Haverá teatro, pipoca, algodão-doce e picolé para as crianças.
A festa
Na festa em memória de Milson Henriques, que reuniu amigos e artistas num bar de Vitória na noite de quarta, quem fez uma participação especial foi o governador Casagrande.
O poeta
Como o palco era aberto a participações, o governador leu um poema de Milson que dizia: “Seja forte: e se a vida for um leve cochilo da morte?”
Sinal dos tempos
Em São Paulo, já tem profissional especializado em consultoria de TV por streaming. “Não sabe o que assistir? Eu sei”, diz o apelo publicitário.
Cadê o teatro, Audifax?
Está nas redes sociais: os 200 mil cachoeirenses têm um teatro; e os 550 mil moradores da Serra vivem numa escuridão cultural.
Contra as armas
Jornalista de programa policial, o deputado federal Amaro Neto (PRB) se diz contra a flexibilização do acesso a armas: “O governo está terceirizando para a população o problema da Segurança Pública”.
Quarta nobre
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, foi na noite de quarta-feira resgatar um cavalo que caiu sobre um telhado de uma casa no Bairro Resistência.
Alô, eleitor!
Você deixaria os prefeitos de Kennedy e de Itapemirim tomarem conta do seu carrinho de pipoca?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.