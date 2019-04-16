O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Negativa do governo gera mal-estar nos coronéis da PM
Comandante-geral da PM, coronel Barreto, e o chefe da Casa Militar, coronel Aguiar, anunciaram no encontro que o governo do Estado só vai receber os coronéis se o assunto em pauta não for a Lei de Promoções da PM e o reajuste salarial da corporação
