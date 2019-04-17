Negativa do governo gera mal-estar nos coronéis da PM

Coronel Barreto, comandante-geral da PM, comunicou a posição do governo aos coronéis. Crédito: PMES/Divulgação

A reunião do Alto-Comando da Polícia Militar acabou em profundo mal-estar entre os coronéis presentes, na última-segunda-feira, no QCG de Maruípe. É que o comandante-geral da PM, coronel Barreto, e o chefe da Casa Militar, coronel Aguiar, anunciaram no encontro que o governo do Estado só vai receber os coronéis se o assunto em pauta não for a Lei de Promoções da PM e o reajuste salarial da corporação.

Só associações

Segundo relato de fontes que participaram da reunião, os coronéis Barreto e Aguiar ressaltaram que o governo só conversa sobre esses dois pontos de pauta com as associações representativas da PM, e não à parte com os coronéis. A reunião com o governo era uma reivindicação dos altos oficiais. A primeira negativa foi recebida na semana passada, quando o Alto-Comando fez o primeiro pedido de agendamento.

O protesto

A coluna apurou que o coronel que presidia a comissão de estudos de salários da corporação, ao saber antecipadamente da segunda negativa, comunicou durante a reunião que diante da resposta do governo, não iria mais continuar no colegiado. A reclamação de todos é que o Palácio Anchieta está tratando de forma política um assunto técnico que deveria ser conduzido pelo Alto-Comando, formado por 21 coronéis.

A hierarquia

Os coronéis entendem que a posição do governo de negociar com as associações gera uma quebra da “cadeia de comando” da hierarquia, base das corporações militares. Temas relevantes, como salário e promoções, deixarão de ser tratados com a cúpula da Polícia Militar para serem decididos com associações classistas.

2020 vem aí

O prefeito Max Filho (PSDB) envia convite para visita, hoje, aos serviços de demolição e remoção de entulhos de imóveis em um morro em São Torquato, Vila Velha. Será que vai ter bandinha de música?

Modernidade

A Catedral de Notre-Dame resistiu à Revolução Francesa, a duas Guerras Mundiais, ao nazismo e ao Maio de 68, mas sucumbiu a um incêndio que – ao que tudo indica – foi causado pela negligência.

Vaga para negros

A Defensoria Pública enviou ontem uma recomendação ao secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, solicitando que o edital do concurso em andamento para delegado de polícia tenha reserva de vagas para negros.

Vaga para negros 2

Segundo a Defensoria, o sistema de reserva de vagas para candidatos negros tem sido aplicado nos concursos jurídicos para ingresso na magistratura federal da 2ª região, PF, Ministério Público Estadual e para a própria Defensoria.

Fora de domicílio

A Delegacia Regional de Cariacica começa a partir de hoje a funcionar fora do município, por conta de obras de reforma da unidade. Agora, o plantão de recebimento de ocorrências estará no 9º Distrito Policial de Cobilândia, em Vila Velha.

Estamos de olho

Parece que a maioria dos órgãos públicos do Estado vai adotar a mesma estratégia: trabalhar normalmente amanhã (que não é feriado) e enforcar a terça dia 30, espremida entre os feriados de Nossa Senhora da Penha (29) e do 1º de Maio.

Constatação

O futebol capixaba está muito mal, mas a Federação está muito bem, obrigado.

Capixabas de valor

Dois escritores do Estado estão concorrendo ao Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Estão na disputa o livro de poemas “Manual Prático do Mistério” de Fernando Achiamé e o romance “Blues for Mr. Name” de Reinaldo Santos Neves.

Chuveiro em reparo

Sobre a foto publicada ontem na coluna, a Prefeitura de Vitória informa que as válvulas do chuveiro da Praça dos Namorados foram vandalizadas e serão substituídas.

Ela merece

A AFECC, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, é a vencedora do prêmio Dr. Pinotti, concedido pela Câmara dos Deputados a entidades que promovem a qualificação dos serviços de saúde da mulher. A indicação da AFECC foi feita pelo deputado federal Amaro Neto (PRB), que pediu votos para a entidade.

Weather Torino Channel

Na sessão de ontem na Assembleia, Torino Marques, o deputado da voz empostada, comentou a nota “Em Brasília...”, publicada ontem pela coluna. Ele disse que hoje, além de informar a hora, vai dar a previsão do tempo e a temperatura.

Alô, capixabas!

O que vai ser entregue primeiro, a Av. Leitão da Silva ou a Notre-Dame?