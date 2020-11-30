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Leonel Ximenes

Nas redes sociais de Pazolini, ele já é prefeito de Vitória

No perfil do deputado estadual no Instagram, ele já se identifica como futuro gestor da Capital

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:44

Públicado em 

30 nov 2020 às 15:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O perfil de Pazolini no Instagram
O perfil de Pazolini no Instagram Crédito: Reprodução da internet

Atualização

30/11/2020 - 4:52
Logo após a publicação desta matéria, Lorenzo Pazolini entrou em contato com a coluna e disse que sua assessoria se equivocou ao identificá-lo como "prefeito de Vitória". O novo texto do Instagram dele agora informa que Pazolini é "prefeito eleito de Vitória".
Falta ainda um mês para o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) tomar posse na Prefeitura de Vitória, mas na sua conta no Instagram o candidato eleito neste domingo (29) já se identifica como prefeito da Capital. Na sequência, ele se qualifica também como deputado estadual, delegado de polícia e especialista em segurança pública.
Aliás, o Instagram é a rede social na qual o prefeito eleito mais investe e onde tem mais seguidores. Até a tarde desta segunda-feira (30), Pazolini era seguido por 38,7 mil internautas e seguia 3.853. No Facebook, onde ainda se apresenta como candidato a prefeito, a página do republicano tem 14.273 seguidores. Curiosamente, o futuro prefeito ainda não tem conta ativa no microblog Twitter.
O YouTube até agora mereceu pouca atenção do deputado. No canal de vídeos dele, apenas 252 pessoas estão inscritas, e a última postagem de Pazolini foi na sexta-feira (27), com o vídeo da última propaganda eleitoral do segundo turno, com tom de despedida da campanha e pedindo votos para os eleitores.
O YouTube foi mais utilizado recentemente pelo republicano. A maioria dos vídeos são referentes à propaganda eleitoral gratuita exibida na TV.

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No Instagram, Pazolini não segue e nem é seguido pelo governador Casagrande, pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende, por Gandini e Coser, seus principais adversários na eleição na Capital, nem pelo presidente Bolsonaro e pela ministra Damares.
A ministra dos da Mulher, Família e Direitos Humanos, por sinal, divulgou um vídeo, logo após os resultados eleitorais serem conhecidos, na noite de domingo, parabenizando o “amigo” Pazolini pela sua eleição em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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