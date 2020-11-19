Perfil do Instagram do Papa Francisco curte foto sexy de modelo brasileira

O Vaticano está investigando a conta do Instagram do Papa Francisco após o perfil curtir uma foto sexy da modelo brasileira Natalia Garibotto, também conhecida como Nata Gata. As informações são do portal Isto é.
De acordo com a Catholic News Agency (CNA), as contas nas redes sociais do papa são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Dessa forma, a investigação busca reconhecer o responsável pelo incidente.
Na foto, a modelo aparece usando um uniforme de estudante e uma calcinha fio-dental. Com a repercussão, Natalia comentou o caso no Twitter: Pelo menos eu vou para o céu. Neste dia eu fui abençoada, você pode ser também, finalizou.