Nada de tempero: os bastidores da visita do general Mourão ao ES

A visita do vice-presidente da República está movimentando os meios políticos e empresariais do Estado. Hamilton Mourão, que estará em Vitória nesta quinta-feira (29), vai ganhar da diretoria do Sindiex, o Sindicato do Comércio Exterior, uma caixa de pios de aves da centenária fábrica de Cachoeiro.



À mesa



O cardápio do almoço, para 400 convidados, terá de entrada salada verde com croutons e mostarda de wasabi; o prato principal será filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes; e de sobremesa, mil-folhas com creme de banana. O prato de Mourão, entretanto, não terá coentro, alho e cebola.