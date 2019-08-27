Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Nada de tempero: os bastidores da visita do general Mourão ao ES

Vitória
Publicado em 27/08/2019 às 23h08
Atualizado em 29/09/2019 às 16h58
Mourão vai participar de um almoço em Vitória para 400 convidados. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Mourão vai participar de um almoço em Vitória para 400 convidados. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A visita do vice-presidente da República está movimentando os meios políticos e empresariais do Estado.  Hamilton Mourão, que estará em Vitória nesta quinta-feira (29), vai ganhar da diretoria do Sindiex, o Sindicato do Comércio Exterior, uma caixa de pios de aves da centenária fábrica de Cachoeiro.

À mesa

O cardápio do almoço, para 400 convidados, terá de entrada salada verde com croutons e mostarda de wasabi; o prato principal será filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes; e de sobremesa, mil-folhas com creme de banana. O prato de Mourão, entretanto, não terá coentro, alho e cebola.

Não haverá bebidas alcoólicas na recepção no Itamaraty Hall. Serão servidos refrigerante normal e zero, suco de laranja natural e água com e sem gás

Reunião fechada

Antes do almoço haverá uma reunião fechada do general com 30 empresários. Na pauta, comércio exterior, redução da burocracia, facilitação de negócios e investimentos em infraestrutura.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.