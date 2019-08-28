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Leonel Ximenes

Nada de tempero: os bastidores da visita do general Mourão ao ES

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 23:08

Públicado em 

27 ago 2019 às 23:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mourão vai participar de um almoço em Vitória para 400 convidados. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A visita do vice-presidente da República está movimentando os meios políticos e empresariais do Estado.  Hamilton Mourão, que estará em Vitória nesta quinta-feira (29), vai ganhar da diretoria do Sindiex, o Sindicato do Comércio Exterior, uma caixa de pios de aves da centenária fábrica de Cachoeiro.
À mesa
O cardápio do almoço, para 400 convidados, terá de entrada salada verde com croutons e mostarda de wasabi; o prato principal será filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes; e de sobremesa, mil-folhas com creme de banana. O prato de Mourão, entretanto, não terá coentro, alho e cebola.
Não haverá bebidas alcoólicas na recepção no Itamaraty Hall. Serão servidos refrigerante normal e zero, suco de laranja natural e água com e sem gás
Reunião fechada
Antes do almoço haverá uma reunião fechada do general com 30 empresários. Na pauta, comércio exterior, redução da burocracia, facilitação de negócios e investimentos em infraestrutura.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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