Na Serra, uma candidata que não está à altura do seu vice

43 centímetros de altura separam Gracimeri do seu vice, Evanilson Souza Crédito: Marcelle Altoé

Gracimeri Gaviorno , a pré-candidata do PSC à Prefeitura da Serra , não precisa ficar brava com o título da coluna. Aqui não estamos falando de competência ou estatura moral, mas simplesmente de uma dimensão física mesmo: a delegada da Polícia Civil tem 1,51m de altura enquanto seu companheiro de chapa, o pastor Evanilson Souza, do mesmo partido, está muito acima - tem 1,94m.

É o que pode se chamar de diversidade de uma candidatura. Negro, filho e neto de pastores evangélicos, Evanilson, que tem 39 anos de idade, também é comunicador e há mais de 15 anos usa as ondas do rádio para dar voz às pessoas que lhe pedem ajuda. Essa foi uma das razões pelas quais decidiu aceitar o desafio de concorrer à sucessão do prefeito Audifax Barcelos (Rede) como companheiro de chapa de Gracimeri.

“Muitas pessoas procuram a gente na rádio pedindo ajuda para resolver vários problemas. Sempre ajudo como posso e sempre quis fazer mais. É um sonho antigo poder ajudar de uma forma mais eficaz, na prática mesmo. E eu vejo na política a oportunidade de realizar esse sonho”, destaca o pré-candidato a vice.

A diversidade pressupõe tolerância religiosa, e a candidatura do PSC na Serra dá um belo exemplo nesse sentido. Gracimeri é católica praticante e Evanilson é pastor há 10 anos no bairro Feu Rosa , o mais populoso do município. É na igreja Catedral de Deus que ele faz as pregações e acaba conhecendo muitos dramas dos moradores da região, uma das mais carentes do município.

“Quando fui convidado a ser vice da Gracimeri, a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus e ligar para meu pai. Todas as decisões importantes que preciso tomar eu sempre consulto meu pai e desta vez não seria diferente”, revela o filho obediente.

Para a pré-candidata à Prefeitura da Serra, o momento é histórico, pois os dois pré-candidatos aos cargos mais importantes da cidade parecem muito afinados, o que nem sempre acontece na relação de um detentor de cargo majoritário e seu vice.