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Leonel Ximenes

Na Serra, uma candidata que não está à altura do seu vice

Gracimeri Gaviorno, do PSC, mede apenas 1,51m, enquanto o seu companheiro de chapa, o pastor  Evanilson Souza, tem 1,94m

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:31

Públicado em 

18 set 2020 às 16:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gracimere Gaviorno e Evanilson Souza, candidatos do PSC à Prefeitura da Serra
43 centímetros de altura separam Gracimeri do seu vice, Evanilson Souza Crédito: Marcelle Altoé
Gracimeri Gaviorno, a pré-candidata do PSC à Prefeitura da Serra, não precisa ficar brava com o título da coluna. Aqui não estamos falando de competência ou estatura moral, mas simplesmente de uma dimensão física mesmo: a delegada da Polícia Civil tem 1,51m de altura enquanto seu companheiro de chapa, o pastor Evanilson Souza, do mesmo partido, está muito acima - tem 1,94m.
É o que pode se chamar de diversidade de uma candidatura. Negro, filho e neto de pastores evangélicos, Evanilson, que tem 39 anos de idade, também é comunicador e há mais de 15 anos usa as ondas do rádio para dar voz às pessoas que lhe pedem ajuda. Essa foi uma das razões pelas quais decidiu aceitar o desafio de concorrer à sucessão do prefeito Audifax Barcelos (Rede) como companheiro de chapa de Gracimeri.
“Muitas pessoas procuram a gente na rádio pedindo ajuda para resolver vários problemas. Sempre ajudo como posso e sempre quis fazer mais. É um sonho antigo poder ajudar de uma forma mais eficaz, na prática mesmo. E eu vejo na política a oportunidade de realizar esse sonho”, destaca o pré-candidato a vice.

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A diversidade pressupõe tolerância religiosa, e a candidatura do PSC na Serra dá um belo exemplo nesse sentido. Gracimeri é católica praticante e Evanilson é pastor há 10 anos no bairro Feu Rosa, o mais populoso do município. É na igreja Catedral de Deus que ele faz as pregações e acaba conhecendo muitos dramas dos moradores da região, uma das mais carentes do município.
“Quando fui convidado a ser vice da Gracimeri, a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus e ligar para meu pai. Todas as decisões importantes que preciso tomar eu sempre consulto meu pai e desta vez não seria diferente”, revela o filho obediente.
Para a pré-candidata à Prefeitura da Serra, o momento é histórico, pois os dois pré-candidatos aos cargos mais importantes da cidade parecem muito afinados, o que nem sempre acontece na relação de um detentor de cargo majoritário e seu vice.
“É um momento muito especial e que retrata, na prática, a missão do PSC de desenvolver um projeto inovador no qual o ser humano sempre estará em primeiro lugar. O nosso foco é cuidar das pessoas. Se a gente quer apresentar para os moradores da Serra um projeto verdadeiramente diferente do que eles estão acostumados, precisamos aprender a não aceitar qualquer coisa. E o Evanilson veio para acrescentar muito. Eu fiquei muito feliz por ele ter aceitado fazer parte dessa mudança histórica”, afirmou Gracimeri.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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