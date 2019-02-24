Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Na noite do gato quem apareceu foi o cão no Sambão do Povo

Quem deu as caras no Sambão do Povo, na última noite de desfile, foi um simpático cãozinho

Vitória
Publicado em 24/02/2019 às 18h28
Atualizado em 07/10/2019 às 16h02


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.