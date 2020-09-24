Na eleição na Serra, "gigante" desiste de ser vice da "baixinha"

Para Gracimeri, branca, "baixinha" (1,51 m) e católica, a atitude do seu ex-companheiro de chapa foi correta. "O pastor Evanilson reafirmou ser um homem honesto e de caráter ao renunciar ao posto de pré-candidato a vice-prefeito para cuidar da esposa", elogiou.
Formado em Engenharia Química, Lucas Silveira, o novo vice na chapa, é professor e coordenador do curso de Engenharia Química e de Petróleo de uma faculdade particular da Serra
, onde também se formou por meio de uma bolsa de estudos que conseguiu pelo projeto Social Projaec, de Jardim Limoeiro.
"A minha principal bandeira é a educação. Temos que investir em uma boa qualificação, principalmente para os jovens. Com uma boa qualificação e oportunidades, a pessoa pode conseguir um bom trabalho e se sentir valorizada tanto profissional quanto pessoalmente", defendeu o professor.
Lucas tem 34 anos, é casado e tem uma filha de 4 anos que convive com o autismo. Por isso, outro ponto que ele pretende trabalhar muito no executivo municipal é a inclusão social.
A propósito: o novo vice tem 1,81 m de altura. Portanto, a diferença entre a candidata e seu companheiro de campanha reduziu-se de 43 para 30 cm.