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Leonel Ximenes

Na eleição na Serra, "gigante" desiste de ser vice da "baixinha"

Por causa de um problema de saúde na família, pastor Evanilson Souza (1,94 m) não será mais companheiro de chapa da delegada Gracimeri Gaviorno (1,51 m)

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gracimere Gaviorno e Evanilson Souza, candidatos do PSC à Prefeitura da Serra
 Gracimeri e seu ex-parceiro de chapa Evanilson Souza Crédito: Marcelle Altoé
Durou menos de uma semana a experiência da "chapa da diversidade" na Serra. O pré-candidato a vice da delegada Gracimeri Gaviorno, Evanilson Souza, retirou sua candidatura para cuidar de um familiar que está doente. Pastor evangélico, negro e um “gigante” de 1,94 m de altura, Evanilson será substituído na chapa por pelo professor Lucas Silveira, também do PSC.
Para Gracimeri, branca, "baixinha" (1,51 m) e católica, a atitude do seu ex-companheiro de chapa foi correta. "O pastor Evanilson reafirmou ser um homem honesto e de caráter ao renunciar ao posto de pré-candidato a vice-prefeito para cuidar da esposa", elogiou.
Formado em Engenharia Química, Lucas Silveira, o novo vice na chapa, é professor e coordenador do curso de Engenharia Química e de Petróleo de uma faculdade particular da Serra, onde também se formou por meio de uma bolsa de estudos que conseguiu pelo projeto Social Projaec, de Jardim Limoeiro.
"A minha principal bandeira é a educação. Temos que investir em uma boa qualificação, principalmente para os jovens. Com uma boa qualificação e oportunidades, a pessoa pode conseguir um bom trabalho e se sentir valorizada tanto profissional quanto pessoalmente", defendeu o professor.
Gracimeri e seu novo vice, o professor Lucas Silveira
Gracimeri e seu novo vice, o professor Lucas Silveira Crédito: Cirley Gaviorno
Lucas tem 34 anos, é casado e tem uma filha de 4 anos que convive com o autismo. Por isso, outro ponto que ele pretende trabalhar muito no executivo municipal é a inclusão social.

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A propósito: o novo vice tem 1,81 m de altura. Portanto, a diferença entre a candidata e seu companheiro de campanha reduziu-se de 43 para 30 cm.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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