10 partidos da Serra pedem ao TRE que não tenha horário eleitoral na TV

O horário eleitoral gratuito começa em 9 de outubro Crédito: Divulgação

Representantes de 10 partidos políticos da Serra pediram ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que não haja mais propaganda eleitoral na TV. Eles alegam que o custo de produção do programa é muito alto e não têm recursos para bancar as despesas.

O documento reivindicando o fim da propaganda na TV, encaminhado ao juiz Ubiratan Almeida de Azevedo, foi protocolado hoje (23) no TRE-ES por 10 partidos. Entre as legendas que subscrevem o pedido estão o PDT de Sérgio Vidigal e o PSDB de Vandinho Leite.

O pedido está sendo apoiado também por PMB, MDB, PSC, PTB, PSL, Solidariedade, PSD e Cidadania. A Rede, do candidato do prefeito Audifax Barcelos, Fábio Duarte, não apoiou o requerimento.

Na segunda-feira (21), o DEM, o PSC e o PSB do pré-candidato Bruno Lamas apresentaram ao TRE um pedido de desistência da propaganda eleitoral na TV.