Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

10 partidos da Serra pedem ao TRE que não tenha horário eleitoral na TV

Legendas alegam custo alto de produção dos programas na televisão; outros três desistiram da propaganda

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:45

Públicado em 

23 set 2020 às 14:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O horário eleitoral gratuito começa em 9 de outubro
O horário eleitoral gratuito começa em 9 de outubro Crédito: Divulgação
Representantes de 10 partidos políticos da Serra pediram ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) que não haja mais propaganda eleitoral na TV. Eles alegam que o custo de produção do programa é muito alto e não têm recursos para bancar as despesas.
O documento reivindicando o fim da propaganda na TV, encaminhado ao juiz Ubiratan Almeida de Azevedo, foi protocolado hoje (23) no TRE-ES por 10 partidos.  Entre as legendas que subscrevem o pedido estão o PDT de Sérgio Vidigal e o PSDB de Vandinho Leite. 
O pedido está sendo apoiado também por  PMB, MDB, PSC, PTB, PSL, Solidariedade, PSD e Cidadania. A Rede, do candidato do prefeito Audifax Barcelos, Fábio Duarte, não apoiou o requerimento.
Na segunda-feira (21), o DEM, o PSC e o PSB do pré-candidato Bruno Lamas apresentaram ao TRE um pedido de desistência da propaganda eleitoral na TV.

Veja Também

Cariacica pode se juntar à Serra para ter propaganda eleitoral na TV

Propaganda eleitoral: veja o que pode e o que não pode

Esse documento é divergente ao pedido original de 29 partidos do município e que está sob relatoria do juiz Ubiratan Almeida Azevedo. Nesta quinta-feira (24), no TRE, o magistrado vai ouvir os partidos e representantes das emissoras de televisão para redigir seu voto de relatoria e apresentar aos membros do Pleno do Tribunal Eleitoral.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Serra Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados