Mulher que ofendeu pessoa com deficiência pode ter pena maior no ES

O processo foi redistribuído do Juizado Criminal para uma das Varas Criminais de Vitória Crédito: Pixabay

Um processo enquadrado como crime de ameaça foi transformado em crime de injúria preconceituosa, portanto, mais grave, porque a vítima é pessoa com deficiência (PcD) . Na ação, o Ministério Público Estadual (MPES) solicitou que o caso subisse do Juizado Especial Criminal para uma das Varas Criminais de Vitória, onde podem ser aplicadas penas mais altas. O pedido do MPES foi atendido pela Justiça.

Segundo os autos do processo, no dia 18 de março de 2023, em Vitória , uma mulher enviou uma série de mensagens pelo WhatsApp para a vítima, contendo ameaças de morte, seguida de ofensas e xingamentos - ela chegou a referir-se à endereçada como “alejada fdp desgraçada (sic)”.

A acusada, segundo consta do processo, não aceitou o fato de a sua mãe ter cedido um apartamento para a vítima morar. Um Termo Circunstanciado foi lavrado na Polícia Civil por infração à norma contida no artigo 147 do Código Penal Brasileiro (ameaça), mas o Ministério Público recorreu, buscando agravar o crime.

O promotor do caso entendeu que, em que pese as agressões da mulher terem sido tipificadas apenas como ameaça, a condição da vítima, que tem graves problemas de locomoção, entre outros, configura um crime mais grave, o de “injúria qualificada pelo preconceito” (artigo 140, §3º, do CPB).

Esse artigo diz que “se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência”, a pena é de reclusão é de um ano a três anos e multa, enquanto o crime de ameaça prevê apenas uma pena de detenção de um a seis meses e multa.

Embora a vítima não tenha se declarado expressamente como PcD no momento do registro da ocorrência policial, o Ministério Público levou em conta o relatório médico atestando que ela “apresenta dor e limitação funcional importantes mesmo para atividades de baixa demanda como deambular por curtas distâncias, ortostase prolongada e sobrecarga de peso e tem patologia de caráter irreversível e progressivo”.