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Leonel Ximenes

Mulher não paga faturas, fica com nome sujo e ainda processa loja no ES

Consumidora pediu indenização por danos morais por ter seu cadastro financeiro negativado

Públicado em 

07 jun 2023 às 14:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A consumidora alegou na Justiça que não tinha recursos para pagar a fatura do cartão de crédito
A consumidora alegou na Justiça que não tinha recursos para pagar a fatura do cartão Crédito: Divulgação
O 1º Juizado Especial Cível da Serra negou o pedido de indenização por danos morais, formulado por uma cliente, contra uma cadeia nacional de lojas de varejo.
A consumidora argumentou na Justiça que não tinha recursos para pagar as faturas do cartão de crédito da loja e processou a empresa por ter seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito.
No processo, a empresa afirmou que o débito existe e que a autora da ação não apresentou qualquer proposta legítima para quitar o pagamento do débito.
A cliente, que pleiteava R$ 26.040,00 de indenização, reivindicou também a exclusão do seu nome da lista de maus pagadores, o que foi negado pelo magistrado, e a gratuidade de justiça, o que foi concedido pelo juiz titular do 1º Juizado Especial Cível da Serra, que homologou a sentença do juiz leigo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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