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Leonel Ximenes

Movimento pró-Bolsonaro perde força nas redes, diz pesquisador do ES

Sergio Denicoli, diretor da AP Exata, constatou que menções positivas ao presidente no Twitter vem diminuindo neste ano em relação a 2019

Publicado em 10 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bolsonaro: perda de menções positivas no Twitter Crédito: Ilustração: Amarildo
Desde janeiro passado, a militância bolsonarista tem perdido força e está reduzida a uma “bolha” de apoiadores. A análise é do pós-doutor em Comunicação e diretor da empresa de pesquisa AP Exata, o capixaba Sergio Denicoli. “Essa militância já não consegue ultrapassar essa barreira, mesmo com a atuação de perfis de interferência que defendem o bolsonarismo nas redes, como robôs, perfis fakes e adeptos). Essa 'bolha', entretanto, ainda é muito grande, com milhares de seguidores. Bolsonaro ainda é um presidente popular",  ressalta Denicoli.
Segundo o analista, quando se analisam menções com o termo "Bolsonaro", nota-se que a popularidade apresenta tendência de baixa, em comparação com o ano passado. “Ao mesmo tempo, ao observarmos as hashtags mais utilizadas, notamos que a grande maioria delas é positiva para o governo”, observa.
Os dados, analisados diariamente no Twitter e em tempo real, mostram que o governo vem perdendo a guerra de narrativa nas redes. “Os seus apoiadores fazem muito barulho, mas só têm influenciado uma bolha cada vez mais radicalizada.”
Isso, de acordo com Denicoli, explica o fato de o presidente Bolsonaro ter convocado as pessoas a irem às ruas, no próximo domingo, e por ter mencionado ontem (9), novamente, a questão da redução do ICMS dos combustíveis, provavelmente como forma de tentar atrair motoristas de aplicativos e caminhoneiros para as manifestações.

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“Percebemos claramente uma ação coordenada para o dia 15. No entanto, avaliamos que o desgaste para o governo ocorrerá, independentemente de a manifestação lotar ou não as ruas. Se lotar, é um sinal de guerra acentuada contra o Congresso, em um momento de crise, onde a votação das reformas administrativa e tributária é imprescindível. Se as ruas não lotarem, é sinal de um governo que está se enfraquecendo”, destaca.
A expectativa, pela análise de redes, é a de que a manifestação tenha volume, porém seja menor que em protestos anteriores. “O movimento deve atrair os adeptos, uma vez que as discussões continuam dentro da bolha dos apoiadores mais fiéis ao presidente”, prevê Denicoli.

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MONITORAMENTO COMEÇOU NO INÍCIO DO GOVERNO BOLSONARO

O monitoramento da AP Exata, que começou em janeiro do ano passado, início do governo Bolsonaro, mostra que em 2020 houve uma queda expressiva nas menções positivas ao presidente da República e, consequentemente, um aumento das negativas. Fevereiro último foi o mês em que as abordagens desfavoráveis a ele foi maior. O auge das citações positivas a Bolsonaro aconteceu em março do ano passado.
Os dados foram monitorados no Twitter em 145 cidades brasileiras. No Espírito Santo, a pesquisa analisou os movimentos na rede social de internautas da Grande Vitória e de Linhares e Cachoeiro, no interior.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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