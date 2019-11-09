Dos dez assuntos mais comentados no Twitter, quatro são sobre Lula

O ex-presidente Lula deixa a sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), nesta sexta-feira (08), após ter pedido de soltura autorizado. O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento, votou contra a prisão em segunda instância. Crédito: CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem da Polícia Federal em Curitiba mobilizou de tal forma o Twitter brasileiro que às 18h20 desta sexta-feira, 8, quatro das dez expressões mais publicadas da rede social em todo o mundo estão relacionadas ao petista, incluindo a #LulaLivreAgora, que há mais de uma hora lidera os trending topics mundiais.

Além da campanha #LulaLivreAgora, o nome "Lula da Silva" e a cidade de Curitiba acabaram no ranking dos assuntos mais publicados do Twitter. Usuários simpáticos ao ex-presidente conseguiram ainda colocar a expressão "grande dia" na lista dos trending topics, uma provocação irônica ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), que costuma celebrar com essas palavras as conquistas de seu governo.