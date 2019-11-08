'Liberdade de Lula repara parte de trama das eleições', diz Calheiros

Renan Calheiros, senador Crédito: Divulgação

e disse que ela repara apenas um parte do que chamou de trama para tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado. O senador Renan Calheiros (MDB-AL) comemorou nas redes sociais a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que ela repara apenas um parte do que chamou de trama para tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado.

"A liberdade de Lula repara apenas parte da trama para tirá-lo do páreo em 2018. Condenado sem provas por um conluio, a justiça só será restabelecida com a anulação da sentença por parcialidade do juiz", escreveu Calheiros.

O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), disse que, como advogado, não pode repudiar a decisão de libertar Lula.