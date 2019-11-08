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Política

'Liberdade de Lula repara parte de trama das eleições', diz Calheiros

O ex-presidente foi solto na noite desta sexta-feira (08) em Curitiba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 19:49

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 19:49

Renan Calheiros, senador Crédito: Divulgação
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) comemorou nas redes sociais a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que ela repara apenas um parte do que chamou de trama para tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado.
"A liberdade de Lula repara apenas parte da trama para tirá-lo do páreo em 2018. Condenado sem provas por um conluio, a justiça só será restabelecida com a anulação da sentença por parcialidade do juiz", escreveu Calheiros.
O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), disse que, como advogado, não pode repudiar a decisão de libertar Lula.

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"Como advogado, não é uma decisão errada, até porque ontem [quinta-feira (7)] houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Só tenho a lamentar que acredito que não é bom para estes novos ares que o Brasil tem vivido. [Mas] como advogado, não há como repudiar."

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