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Argentina

Mercadante diz que saída de Lula marca 'dia histórico'

Mercadante, que é um dos fundadores do Grupo de Puebla,  afirmou que a campanha feita pelo presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, pela liberação de Lula foi 'muito importante'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 18:57

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 18:57

Aloizio Mercadante, político Crédito: J.Freitas | Agência Senado
O ex-ministro Aloizio Mercadante disse nesta sexta-feira (08), em Buenos Aires, na Argentina, que se trata de "um dia histórico", em que "o Supremo finalmente reconhece que a prisão de Lula era inconstitucional".
Mercadante, que é um dos fundadores do Grupo de Puebla, que se reúne até domingo na capital argentina, afirmou que a campanha feita pelo presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, pela liberação de Lula foi "muito importante", desde a visita na cadeia até o momento em que pediu que o coro dos apoiadores kirchneristas entoasse o grito de guerra "Lula livre", após a vitória.
"É um absurdo esse clima que se instalou entre Brasil e Argentina, pela história da relação, pela importância comercial de ambos os países".
Disse, ainda, que Lula virá "assim que puder", embora não tenha informação sobre sua eventual presença na posse de Alberto Fernández, no próximo dia 10 de dezembro. "O que sei é que se encontrarão, se darão um abraço e isso será bom para os dois países".

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