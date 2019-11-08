Militantes do PT comemoram soltura de Lula no Centro de Vitória

Membros de sindicatos e militantes do PT comemoram em Vitória a soltura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Caique Verli

Membros de sindicatos e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúnem na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória , para comemorar a soltura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O grupo ouviu, através de uma caixa de som, o discurso do ex-presidente e soltou fogos como comemoração. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, nenhuma via do Centro da Capital está interditada por conta do ato.

Maria das Graças Sousa Rosa, de 71 anos, diz que é filiada ao PT desde 1982. "Fiquei sabendo na fila da Lotérica que Lula tinha sido solto e vim para cá. A gente, que sofreu muito na época da ditadura, vê hoje que o povo que era pobre consegue ter sua casa por causa dos governos do PT", afirmou.

Maria das Graças Sousa Rosa, 71 anos, é filiada ao PT desde 1982 Crédito: Caique Verli

Jackeline Rocha, presidente eleita do PT-ES, disse que este momento mostra que valeu a pena acreditar no "Lula Livre", na Justiça e na Constituição. "Jamais vão destruir o Partido dos Trabalhadores."

Jackeline Rocha, presidente eleita do PT-ES, discursa no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli

O casal José Carlos Pilon e Maria Luisa Pilon são filiados do PT há 30 anos. "Este dia representa a soltura do povo brasileiro e a Justiça. Nós já fomos no Acampamento Lula Livre em Curitiba porque acreditamos nessa ideia", disse José Carlos.