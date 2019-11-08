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Comemoração

Militantes do PT comemoram soltura de Lula no Centro de Vitória

Grupo ouve discurso do ex-presidente e solta fogos como comemoração na Praça Costa Pereira, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 19:13

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 19:13

Membros de sindicatos e militantes do PT comemoram em Vitória a soltura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Caique Verli
Membros de sindicatos e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se reúnem na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, para comemorar a soltura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Lula foi solto nesta sexta-feira (8), um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância.
O grupo ouviu, através de uma caixa de som, o discurso do ex-presidente e soltou fogos como comemoração. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, nenhuma via do Centro da Capital está interditada por conta do ato. 
Maria das Graças Sousa Rosa, de 71 anos, diz que é filiada ao PT desde 1982. "Fiquei sabendo na fila da Lotérica que Lula tinha sido solto e vim para cá. A gente, que sofreu muito na época da ditadura, vê hoje que o povo que era pobre consegue ter sua casa por causa dos governos do PT", afirmou.
Maria das Graças Sousa Rosa, 71 anos, é filiada ao PT desde 1982 Crédito: Caique Verli
Jackeline Rocha, presidente eleita do PT-ES, disse que este momento mostra que valeu a pena acreditar no "Lula Livre", na Justiça e na Constituição. "Jamais vão destruir o Partido dos Trabalhadores."
Jackeline Rocha, presidente eleita do PT-ES, discursa no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli
O casal José Carlos Pilon e Maria Luisa Pilon são filiados do PT há 30 anos. "Este dia representa a soltura do povo brasileiro e a Justiça. Nós já fomos no Acampamento Lula Livre em Curitiba porque acreditamos nessa ideia", disse José Carlos.
Jose Carlos Pilon e Maria Luisa Pilon são filiados do PT há 30 anos Crédito: Caique Verli

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