Com Lula solto, capixabas organizam caravana para São Bernardo do Campo

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Espírito Santo organizam uma caravana para levar militantes capixabas para São Bernardo do Campo (SP), para onde o presidente deve seguir após deixar Curitiba. O ex-presidente foi solto na tarde desta sexta-feira (8), após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.
Os militantes começaram a fazer orçamentos para ver preços de ônibus com 45 vagas. A ideia é que a caravana saia da Praça dos Namorados, em Vitória, até as 10h deste sábado (9). Cada militante deverá desembolsar de R$ 250 a R$300. O grupo deve voltar de São Paulo no domingo (10).
Desde o início da noite desta sexta-feira (8), membros de sindicatos e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se concentram na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, para comemorar a soltura do ex-presidente Lula.