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Deixou a prisão

Com Lula solto, capixabas organizam caravana para São Bernardo do Campo

Os militantes começaram a fazer o levantamento de preços de ônibus de viagem com 45 vagas; o grupo deve sair de Vitória até as 10h deste sábado (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 20:42

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 20:42

Membros de sindicatos e militantes do PT comemoram em Vitória a soltura do ex-presidente Lula Crédito: Caique Verli
Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Espírito Santo organizam uma caravana para levar militantes capixabas para São Bernardo do Campo (SP), para onde o presidente deve seguir após deixar Curitiba. O ex-presidente foi solto na tarde desta sexta-feira (8), após 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.
Os militantes começaram a fazer orçamentos para ver preços de ônibus com 45 vagas. A ideia é que a caravana saia da Praça dos Namorados, em Vitória, até as 10h deste sábado (9). Cada militante deverá desembolsar de R$ 250 a R$300. O grupo deve voltar de São Paulo no domingo (10).
Desde o início da noite desta sexta-feira (8), membros de sindicatos e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) se concentram na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, para comemorar a soltura do ex-presidente Lula.

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