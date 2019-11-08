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Filho do presidente

'Hoje é dia triste para quem é honesto', diz Eduardo Bolsonaro

O deputado defendeu celeridade aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que autoriza a prisão em segunda instância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 20:38

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 20:38

Líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, divulgou vídeo em que critica a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Hoje é um dia muito triste para quem trabalha, para quem é honesto no país", afirmou.
O deputado defendeu celeridade aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que autoriza a prisão em segunda instância.
"A curto prazo, enquanto deputado federal, vou trabalhar pelas propostas que fixem na Constituição a prisão em 2ª instância, como a PEC 410/2018 que será relatada esta semana na CCJ pela Dep. Fed. Caroline De Toni (PSL-SC)", escreveu o deputado em uma rede social.

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