'Hoje é dia triste para quem é honesto', diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, divulgou vídeo em que critica a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Hoje é um dia muito triste para quem trabalha, para quem é honesto no país", afirmou.
O deputado defendeu celeridade aprovação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que autoriza a prisão em segunda instância.
"A curto prazo, enquanto deputado federal, vou trabalhar pelas propostas que fixem na Constituição a prisão em 2ª instância, como a PEC 410/2018 que será relatada esta semana na CCJ pela Dep. Fed. Caroline De Toni (PSL-SC)", escreveu o deputado em uma rede social.