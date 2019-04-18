O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Motoristas ajudam bicho-preguiça a atravessar a BR 262, em Pedra Azul
O trânsito parou nos dois sentidos durante a travessia do animal
- Leonel Ximenes Colunista [email protected]
-
Gazeta Online
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00